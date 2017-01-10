Клуб НХЛ «Ванкувер» вызвал из фарм-клуба российского защитника Педана
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» вызвал из
фарм-клуба «Ютика Кометс» российского защитника Андрея Педана. Об этом сообщает пресс- служба «Ванкувера».
Отмечается, что 23-летний игрок принял участие в тренировке команды во вторник. Однако возможность его участия в ближайшем матче с «Нэшвиллом» под вопросом, поскольку основной защитник команды Крис Танев восстановился от травмы и скорее всего примет участие в матче.
В нынешнем сезоне Педан не сыграл ни одного мачта в НХЛ.
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