Клуб НХЛ «Ванкувер» вызвал из фарм-клуба российского защитника Педана

Отмечается, что 23-летний игрок принял участие в тренировке команды во вторник. Однако возможность его участия в ближайшем матче с «Нэшвиллом» под вопросом, поскольку основной защитник команды Крис Танев восстановился от травмы и скорее всего примет участие в матче.

В нынешнем сезоне Педан не сыграл ни одного мачта в НХЛ.