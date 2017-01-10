Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28383894/
10 января 2017, 23:22 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Ванкувер» вызвал из фарм-клуба российского защитника Педана

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» вызвал из фарм-клуба «Ютика Кометс» российского защитника Андрея Педана. Об этом сообщает пресс- служба «Ванкувера».

Отмечается, что 23-летний игрок принял участие в тренировке команды во вторник. Однако возможность его участия в ближайшем матче с «Нэшвиллом» под вопросом, поскольку основной защитник команды Крис Танев восстановился от травмы и скорее всего примет участие в матче.

В нынешнем сезоне Педан не сыграл ни одного мачта в НХЛ.

Ванкувер Кэнакс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

NADO требуют отстранить РФ от участия во всех международных соревнованиях

Совет ФИФА: Инфантино сыграл на увеличение

Экипаж Сотникова вышел в лидеры общего зачета ралли "Дакар" в классе грузовиков