«Торонто» забрал вратаря Макэлинни с драфта отказов

33-летний Макэлинни провёл в этом сезоне семь матчей, в которых одержал две победы с процентом отражённых бросков 92,4 и коэффициентом надёжности 2,39. Всего в НХЛ на его счету 45 побед в 154 матчах с процентом отражённых бросков 90,5 и коэффициентом надёжности 2,96.