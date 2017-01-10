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10 января 2017, 23:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Торонто» забрал вратаря Макэлинни с драфта отказов

«Торонто Мэйпл Лифс» забрал вратаря Кёртиса Макэлинни с драфта отказов, куда его поместил «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает Sportsnet.

33-летний Макэлинни провёл в этом сезоне семь матчей, в которых одержал две победы с процентом отражённых бросков 92,4 и коэффициентом надёжности 2,39. Всего в НХЛ на его счету 45 побед в 154 матчах с процентом отражённых бросков 90,5 и коэффициентом надёжности 2,96.

Торонто Мэйпл Ливз
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