Российские голкипер «Коламбуса» Бобровский пропустит ближайший матч НХЛ из-за травмы
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Сергей Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата
из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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«Бобровский приболел, не сыграет сегодня, вместо него выйдет Антон Форсберг», — говорится в сообщении.
Сергей Бобровский в нынешнем сезоне провел 34 матча в НХЛ, одержав 26 побед.
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