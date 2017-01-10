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10 января 2017, 21:45 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Российские голкипер «Коламбуса» Бобровский пропустит ближайший матч НХЛ из-за травмы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Сергей Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Бобровский приболел, не сыграет сегодня, вместо него выйдет Антон Форсберг», — говорится в сообщении.

Сергей Бобровский в нынешнем сезоне провел 34 матча в НХЛ, одержав 26 побед.

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