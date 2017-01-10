Пять российских хоккеистов сыграют в Матче всех звезд НХЛ
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Пять российских игроков примут участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба НХЛ.
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Нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и вратарь Сергей Бобровский («Коламбус») представят свои клубы в ежегодной товарищеской игре сильнейших действующих хоккеистов лиги.
Матч звезд будет состоять из трех
Матч всех звезд НХЛ пройдет
Полные составы команд
Атлантический дивизион:
нападающие — Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Брэд Маршанд («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Франс Нильсен («Детройт»), Кайл Окпосо («Баффало»), Винсент Трочек («Флорида»);.
защитники — Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Эрик Карлссон («Оттава»), Ши Уэбер («Монреаль»);.
вратари — Кэри Прайс («Монреаль», капитан), Туукка Раск («Бостон»).
Столичный дивизион:
нападающие — Сидни Кросби («Питтсбург», капитан), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Джон Таварес («Айлендерс»);.
защитники — Джастин Фолк («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Райан Макдона («Рейнджерс»);.
вратари — Брэйден Холтби («Вашингтон»), Сергей Бобровский («Коламбус»).
Центральный дивизион:
нападающие — Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз (оба — «Чикаго»), Патрик Лайне («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Тайлер Сегин («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»);.
защитники — Данкан Кит («Чикаго»),
вратари — Кори Кроуфорд («Чикаго»), Деван Дубник («Миннесота»).
Тихоокеанский дивизион:
нападающие — Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Джонни Гудро («Калгари»), Бо Хорват («Ванкувер»), Райан Кеслер («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Джо Павелски («Сан-Хосе»);.
защитники — Брент Бернс («Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Кэм Фаулер («Анахайм»);.
вратари — Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Майк Смит («Аризона»).
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