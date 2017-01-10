Пять российских хоккеистов сыграют в Матче всех звезд НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и вратарь Сергей Бобровский («Коламбус») представят свои клубы в ежегодной товарищеской игре сильнейших действующих хоккеистов лиги.

Матч звезд будет состоять из трех мини-встреч в формате «3×3» продолжительностью 20 минут каждая. Участие в турнире примут четыре команды, составленные из лучших игроков каждого дивизиона. Команды будут состоять из 11 хоккеистов (6 нападающих, 3 защитника и 2 вратаря). Руководить ими будут главные тренеры лучших клубов каждого из дивизионов по состоянию на 10 января — Мишель Террьен («Монреаль»), Брюс Будро («Миннесота»), Джо Торторелла («Коламбус») и Питер Дебур («Сан-Хосе»).

Матч всех звезд НХЛ пройдет 28—29 января в Лос-Анджелесе.

Полные составы команд

Атлантический дивизион:

нападающие — Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Брэд Маршанд («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Франс Нильсен («Детройт»), Кайл Окпосо («Баффало»), Винсент Трочек («Флорида»);.

защитники — Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Эрик Карлссон («Оттава»), Ши Уэбер («Монреаль»);.

вратари — Кэри Прайс («Монреаль», капитан), Туукка Раск («Бостон»).

Столичный дивизион:

нападающие — Сидни Кросби («Питтсбург», капитан), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Джон Таварес («Айлендерс»);.

защитники — Джастин Фолк («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Райан Макдона («Рейнджерс»);.

вратари — Брэйден Холтби («Вашингтон»), Сергей Бобровский («Коламбус»).

Центральный дивизион:

нападающие — Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз (оба — «Чикаго»), Патрик Лайне («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Тайлер Сегин («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»);.

защитники — Данкан Кит («Чикаго»), Пи-Кей Суббан («Нэшвилл», капитан), Райан Сутер («Миннесота»);.

вратари — Кори Кроуфорд («Чикаго»), Деван Дубник («Миннесота»).

Тихоокеанский дивизион:

нападающие — Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Джонни Гудро («Калгари»), Бо Хорват («Ванкувер»), Райан Кеслер («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Джо Павелски («Сан-Хосе»);.

защитники — Брент Бернс («Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Кэм Фаулер («Анахайм»);.

вратари — Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Майк Смит («Аризона»).