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10 января 2017, 19:00 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Байлсма: Куликов пропустит ещё более недели

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дэн Байлсма сообщил, что защитник Дмитрий Куликов пропустит ещё около недели. Россиянин не выходил на лёд с 27 декабря из-за проблем со спиной.

«Я бы хотел сказать, что он вернётся в ближайшие дни, но, судя по всему, он пропустит ещё более недели. Он чувствует себя лучше, и будем надеяться, так и продолжится и он сможет вскоре присоединиться к команде», — цитирует Байлсму The Buffalo News.

Баффало Сэйбрз
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