Байлсма: Куликов пропустит ещё более недели

«Я бы хотел сказать, что он вернётся в ближайшие дни, но, судя по всему, он пропустит ещё более недели. Он чувствует себя лучше, и будем надеяться, так и продолжится и он сможет вскоре присоединиться к команде», — цитирует Байлсму The Buffalo News.