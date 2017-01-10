Байлсма: Куликов пропустит ещё более недели
Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дэн Байлсма сообщил, что защитник Дмитрий Куликов пропустит ещё около недели. Россиянин не выходил на лёд с 27 декабря
из-за проблем со спиной.
«Я бы хотел сказать, что он вернётся в ближайшие дни, но, судя по всему, он пропустит ещё более недели. Он чувствует себя лучше, и будем надеяться, так и продолжится и он сможет вскоре присоединиться к команде», — цитирует Байлсму The Buffalo News.
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