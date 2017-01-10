Рубцов сделал шаг назад
В понедельник нападающий «Витязя» и молодежной сборной России Герман Рубцов расторг контракт с клубом — он продолжит карьере в команде юниорской лиги Квебека «Шикутими». Корреспондент «СЭ» рассуждает о будущем 18-летнего хоккеиста.
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РАЗОЧАРОВАННЫЙ БРАГИН
Один из лучших российских юниоров, бронзовый призер недавно завершившегося молодежного чемпионата мира, нападающий Герман Рубцов расторг контракт с «Витязем» и отправился играть в юниорскую лигу Квебека. А точнее — он никуда даже не уезжал, а просто остался после турнира в Канаде. От Монреаля до Шикутими, где российский нападающий будет выступать за местную команду, не так уж и далеко. После операции, проведенной вследствие полученного на МЧМ повреждения, ему
На первый взгляд, этот отъезд сложно назвать потерей — для кого бы то ни было. В КХЛ у Рубцова дела не задались, и «Витязь», твердо не отпускавший игрока летом, расстался с ним без особого сожаления. В борьбе за попадание в
Обычно сдержанный на оценки специалист по отношению к Рубцову был резок. Мол, если лучший нападающий страны 1998 года рождения так провел турнир, то остальные его сверстники с прицелом на следующий чемпионат мира еще слабее. Возможно, Брагин несколько преувеличил, и за ближайший год многое поменяется. Еще недавно это поколение очень успешно играло против главных конкурентов из Европы и Северной Америки на международных турнирах. Только в своем нынешнем состоянии Рубцов не оправдывает авансов, которые ему щедро выдавали.
В то же время этот хоккеист — не дутая фигура, как может показаться. Развитие игрока зависит от многих факторов. И просто так в первом раунде драфта КХЛ консервативная по отношению к русским «Филадельфия» никого из тех игроков, кто выступает в России, выбирать не будет. Все, кто имел возможность следить за нападающим в прошлом сезоне, когда тот играл в МХЛ за юниорской сборной Виталия Прохорова, отзывались о Рубцове в высшей степени комплиментарно. Конечно, это ни новый Овечкин, Малкин или Тарасенко. Но вполне качественный хоккеист на дефицитной позиции центрального нападающего, необычайно здорово для своих лет действующий как в атаке, так и в обороне. Игроков такого плана в последние годы в России днем с огнем было не сыскать.
ШЕСТЬ МИНУТ — МАЛО?
Что же пошло не так? Обвинять «Витязь» в том, что в команде юниору не был предоставлен режим наибольшего благоприятствования, значит, погрешить против истины. Может быть, в идеальном мире Рубцов получил бы место в первом звене и первой бригаде большинства. Но есть более привычные и проверенные временем способы развития молодого таланта. Специально полез изучать цифры. В «Витязе» юниор за 15 матчей получил в среднем шесть с половиной минут игрового времени. Мало?
Но Кузнецов, Тарасенко, Панарин, Калинин и Любимов — те люди разной степени одаренности и разных амплуа, которые отправились в НХЛ напрямую, не были обласканы полным доверием со стороны тренеров в свои 17−18 лет. Они тоже начинали свой путь во взрослом хоккее со считанных смен, прежде чем стали получать приличное игровое время, и в МХЛ их тоже порой отправляли. В команде из Подольска не хватает лимитчиков, поэтому там крайне были заинтересованы в том, чтобы Рубцов заиграл. Для начала хотя бы в четвертом звене. Увы, игрок ничем Валерия Белова не убедил. В молодежной команде Рубцов был неплох, набирая по очку за матч, но явного прогресса по сравнению с прошлым годом не наблюдалось.
Участие в суперсерии и попадание на МЧМ могло дать ему шанс заявить о себе и вернуться в клуб со статусом игрока, которого не имеют права не ставить на матчи. Медали молодежных чемпионатов мира помогли десяткам юных российских хоккеистов запустить карьеру в нужном направлении. У Рубцова не получилось и этого у Брагина — другого тренера, изначально относившегося к нему с явной симпатией. Даже те, кто его давно знает, не могут дать четкого ответа на вопрос, что с ним произошло за межсезонье и почему этот воспитанный, адекватный в общении парень остановился в развитии.
ИМИДЖЕВЫЙ УДАР
Нынешний ход со стороны Рубцова — это не просто смена обстановки, а шаг назад. Конкуренцию на уровне КХЛ со взрослыми он на данный момент не выдержал. Игра со сверстниками в лиге Квебека может вернуть форварду уверенность в себе, хотя «Шикутими» в спортивном плане не сильно ушел от «Русских витязей». Но вот что касается НХЛ, то туда пробиться в разы сложнее, чем в КХЛ, и сложно понять выгоду Рубцова от переезда в этом плане.
Сам он ситуацию комментирует аккуратно, без подробностей. Очевидно, что нынешний ход был во многом продиктован активной позицией его агента Марка Гандлера, еще летом пытавшегося выдернуть игрока в Северную Америку. В этом нет ничего криминального, наличие альтернативы никогда нельзя назвать плохим вариантом. Важно правильно расставлять приоритеты с самого начала. Рубцов стал метаться и, как и многие его предшественники, пошел по варианту, который кажется легким для игрока, выбранного в первом раунде драфта.
Таким хоккеистам, как правило, быстрее дают шанс попробовать себя в основном составе клуба НХЛ. Для начала в предсезонных матчах, а дальше как пойдет. История, правда, показывает, что этот сценарий заканчивается
Если же размышлять глобально, то для КХЛ, год за годом остающейся без лучшей молодежи, в имиджевом плане частная история с отъездом Рубцова — удар. Можно, конечно, гордиться Капризовым, Самсоновым и Рыковым. Но если лига не является привлекательной для своих лучших молодых игроков, то надо многое менять. Пока этого не произойдет, юниоры будут пачками убегать и теряться на бескрайних просторах Северной Америки.
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