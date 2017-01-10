Копитар вышел на 6-е место в истории «Лос-Анджелеса» по голам, обойдя Гретцки

Он вышел на шестое место в истории «Кингз», обойдя Уэйна Гретцки (246 голов).



В этом же матче другой нападающий команды, Дастин Браун, вышел на 8-е место, забив 223-й гол и обойдя Чарли Симмера (222 гола). Рекордсменом команды является Люк Робитайл с 557 голами.