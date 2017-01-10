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10 января 2017, 12:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Копитар вышел на 6-е место в истории «Лос-Анджелеса» по голам, обойдя Гретцки

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар забил свой 247-й гол в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:6).

Он вышел на шестое место в истории «Кингз», обойдя Уэйна Гретцки (246 голов).

В этом же матче другой нападающий команды, Дастин Браун, вышел на 8-е место, забив 223-й гол и обойдя Чарли Симмера (222 гола). Рекордсменом команды является Люк Робитайл с 557 голами.

Лос-Анджелес Кингз
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