Вратарь «Флориды» вышел на пятое место в истории НХЛ по числу побед

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В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в которых Александр Овечкин набрал 999-е очко в карьере и сравнялся с Морисом Ришаром по числу голов, а вратарь «Флориды» Роберто Луонго вышел на пятое место в истории НХЛ по числу побед, сообщает официальный сайт лиги.

«Флорида» выиграла у «Нью-Джерси» со счетом 3:0.

Роберто Луонго с четвертой попытки одержал 448-ю победу в карьере и вышел на пятое место в истории лиги. 37-летний голкипер отразил все 28 бросков и обошел Терри Савчука по числу побед. Это его первый шатаут в сезоне и 73-й в карьере (11-й результат в истории НХЛ).

«В данный момент я хочу побеждать. Наша задача — попасть в Кубок Стэнли, на чем я и сконцентрирован, — сказал после игры Луонго. — Про все остальное будем думать, когда все дела будут сделаны, а слова сказаны».

Победу «Пэнтерз» принес гол Райли Смита в большинстве в первом периоде. Юсси Йокинен и Винсент Трочек забивали уже в пустые ворота в концовке.

В свою очередь, Александр Овечкин стал главным героем встречи в Монреале, где «Вашингтон» обыграл хозяев льда со счетом 4:1. Нападающий «Вашингтона» забил гол и отдал две передачи, таким образом остановившись в шаге от 1000 очков за карьеру и по числу голов (544) сравнявшись на 29-м месте в истории лиги с Морисом Ришаром. Символично, что Овечкин, шесть раз выигрывавший «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона, в том числе в последние четыре года, догнал Ришара в Монреале, где тот выступал в 1940-е и 1950-е годы.

«Приятно войти в историю и сравняться с легендой, — сказал Овечкин после матча. — У меня еще много времени впереди, так что буду стараться по полной».

В среду в матче против Сидни Кросби и «Питтсбург Пингвинз» Овечкин может достичь рубежа в 1000 очков.

Нью-Джерси — Флорида 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

Шайбы: 16:55 Смит — 8 (Йокинен, Трочек — больш) — 0:1, 58:55 Йокинен — 4 — 0:2, 59:44 Трочек — 12 (Яндл) — 0:3.

Вратари: Шнайдер — Люонго.

Монреаль — Вашингтон 1:4 (0:1, 0:0, 1:3).

Шайбы: 11:03 Бэкстрем — 10 (Овечкин, Альцнер) — 0:1, 47:18 Плеканец — 4 (Байрон, Лехконен — больш) — 1:1, 48:12 Кузнецов — 5 (Овечкин, Уильямс) — 1:2, 51:00 Коннолли — 5 (Кузнецов) — 1:3, 56:36 Овечкин — 19 (Бэкстрем, Йоханссон — больш) — 1:4.

Вратари: Прайс — Холтби.

Виннипег — Калгари 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Шайбы: 10:21 Бафальен — 6 (Стаффорд, Элерс) — 1:0, 43:16 Уилер — 12 — 2:0.

Вратари: Хеллебайк — Джонсон.

Лос-Анджелес — Даллас 4:6 (0:1, 1:2, 3:3).

Шайбы: 19:03 Ритчи — 8 (Корпикоски) — 0:1, 29:04 Сегин — 15 (Спецца, Гудлер) — 0:2, 35:05 Шор — 4 (Пирсон, Даути — меньш) — 1:2, 37:43 Олексяк — 5 (Шарп, Факса) — 1:3, 42:16 Браун — 5 (Дауд, Мартинес — больш) — 2:3, 42:59 Шор — 7 (Факса, Шарп) — 2:4, 44:20 Копитар — 4 (Форборт, Льюис) — 3:4, 45:18 Даути — 7 (Копитар, Картер — больш) — 4:4, 47:44 Гудлер — 1 (Сегин) — 4:5, 59:07 Шарп — 2 (Факса, Шор) — 4:6.

Вратари: Будай (Заткофф) — Лехтонен (Ниеми).