Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
В понедельник «Вашингтон» на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 4:1. Овечкин в матче отметился голом, который стал для него 544-м в НХЛ, и двумя результативными передачами. Россиянин был признан первой звездой матча. Форвард сравнялся по общему числу голов в НХЛ с легендарным канадцем Морисом Ришаром и остановился в шаге от отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Первой звездой дня стал голкипер «Флориды» Роберто Люонго, в матче с «Нью-Джерси» (3:0) совершивший 28 сейвов и сохранивший свои ворота в неприкосновенности. Третьей звездой дня стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк, отразивший 28 из 28 бросков по своим воротам в матче с «Калгари» (2:0).
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