Александр Овечкин заявил, что ему приятно занимать место рядом с легендами хоккея

В понедельник «Вашингтон» на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 4:1. Овечкин в матче отметился голом, который стал для него 544-м в НХЛ, и двумя результативными передачами. Россиянин был признан первой звездой матча. Он остановился в одном очке от отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это означает, что я становлюсь старше. Я помню свой первый сезон, первую игру, это было как будто пять минут назад. Время движется вперед, и время движется все быстрее, так что просто нужно наслаждаться каждой секундой, каждым моментом, когда есть возможность, и попытаться сделать что-то особенное. Приятно попасть в истории. Приятно сравняться с легендой. Тем не менее у меня еще много лет впереди, и я буду стараться делать все возможное», — сказал Овечкин, которого цитирует официальный сайт НХЛ.