Александр Овечкин заявил, что ему приятно занимать место рядом с легендами хоккея
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Александр Овечкин, сравнявшийся по числу голов в НХЛ с канадцем Морисом Ришаром, заявил, что ему приятно занимать место рядом с легендами хоккея.
В понедельник «Вашингтон» на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 4:1. Овечкин в матче отметился голом, который стал для него 544-м в НХЛ, и двумя результативными передачами. Россиянин был признан первой звездой матча. Он остановился в одном очке от отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Это означает, что я становлюсь старше. Я помню свой первый сезон, первую игру, это было как будто пять минут назад. Время движется вперед, и время движется все быстрее, так что просто нужно наслаждаться каждой секундой, каждым моментом, когда есть возможность, и попытаться сделать
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