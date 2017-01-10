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10 января 2017, 10:37 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Александр Овечкин заявил, что ему приятно занимать место рядом с легендами хоккея

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Александр Овечкин, сравнявшийся по числу голов в НХЛ с канадцем Морисом Ришаром, заявил, что ему приятно занимать место рядом с легендами хоккея.

В понедельник «Вашингтон» на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 4:1. Овечкин в матче отметился голом, который стал для него 544-м в НХЛ, и двумя результативными передачами. Россиянин был признан первой звездой матча. Он остановился в одном очке от отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это означает, что я становлюсь старше. Я помню свой первый сезон, первую игру, это было как будто пять минут назад. Время движется вперед, и время движется все быстрее, так что просто нужно наслаждаться каждой секундой, каждым моментом, когда есть возможность, и попытаться сделать что-то особенное. Приятно попасть в истории. Приятно сравняться с легендой. Тем не менее у меня еще много лет впереди, и я буду стараться делать все возможное», — сказал Овечкин, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

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