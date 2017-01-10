Овечкин набрал три очка в победе «Вашингтона» и сравнялся с Ришаром

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«Монреаль Канадиенз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4.

Шестой победой «Вашингтона» подряд закончился визит команды Барри Троца в Монреаль, где были повержены местные «Канадиенз», в составе которых на лед вышли Александр Радулов, Алексей Емелин и сенсационный дебютант прошлого матча Никита Щербак.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 10.01.2017, 3:30 1:4 Монреаль Канадиенс Вашингтон Кэпиталз

Впрочем, главное в этой встрече было, конечно, не в самом факте победы «Кэпиталз», а в очередных установленных ее капитаном Александром Овечкиным личных достижениях.

Начало своему результативному матчу Ови положил уже на 12-й минуте, когда голкипер «Монреаля» Кэри Прайс справился с его броском из глубины, но был бессилен против добивания подоспевшего на пятак центрфорварда Никласа Бэкстрема, отличившегося в десятый раз в сезоне.

Остаток первого и второй периоды прошли без голов, а в третьей 20-минутке «столичных» подвела дисциплина. Уже на первой минуте на площадке у них оказалось шесть хоккеистов, и Овечкин отправился в штраф-бокс.

То удаление подопечным Мишеля Терьена реализовать не удалось, но когда экс-игрок «Монреаля» Ларс Эллер нарушил правила на Арттури Лехкконенен, большинство хозяев сработало. Причем отличился Томаш Плеканец на предпоследней секунде штрафного времени Эллера.

Равный счет не продержался и минуты, причем ответ вашингтонцев получился убийственным с точки зрения психологии. Атака с ходу, развернутая «российским» звеном команды вышла насколько красивой, настолько же и издевательски легкой (с виду).

Джастин Уильямс сделал передачу в центр площадки от борта. Пас ставил Овечкина в не самое приятное положение, но капитан сыграл изящно и эффективно — в касание оставил шайбу накатывавшему Евгению Кузнецову, избежав силового контакта с защитником.

Ну, а Кузя уже исполнил все просто шикарно. Центральный нападающий вкатил в зону на легких ногах, красиво обыграл один в один защитника и легко поразил ворота Прайса, считающегося лучшим вратарем мира.

Вскоре Кузнецов отметился еще и результативной передачей на Бретта Конноли и довел свой лицевой счет в последних четырех матчах до 8 (2+6) очков.

Ну, а завершил дело Александр Овечкин, классным броском в касание с кистей из любимого круга вбрасывания реализовавший удаление Александра Радулова.

Это очко стало для форварда 999-м в сильнейшей лиге мира в регулярных чемпионатах, и теперь ему остается всего один бал до элитной «тысячи».

Но и это не главное. Гол, забитый Ови, стал для него 544-м в лиге, и по этому показателю он вышел на 29-е место в истории НХЛ, сравнявшись с легендарным форвардом, кстати «Монреаля», Морисом Ришаром, чьим именем назван трофей лучшему снайперу сезона, выигранный Александром Великим уже шесть раз.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 10.01.2017, 3:00 0:3 Нью-Джерси Дэвилз Флорида Пантерз

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 0:3.

Невзрачный матч за «Нью-Джерси» провел российский форвард Сергей Калинин, за 11 минут игрового времени, предоставленных тренером, отметившийся лишь одним перехватом. При этом Калинин был одним из лучших на точке вбрасывания, выиграв 67% дуэлей и уступив среди двух команд только своему партнеру Адаму Хенрику и Джареду Маккэнну из «Флориды», который вообще не проиграл ни одного вбрасывания.

«Девилз» провели очередной неудачный матч, в котором были вроде бы не особенно слабее соперника, но все равно уступили без особых вариантов. Решила все шайба Райлли Смита, заброшенная уже в первом периоде.

Больше голов зрители не увидели до предпоследней минуты встречи, когда Кори Шнайдер уступил место шестому полевому игроку, после чего «пантеры» зажгли красный свет, уже за пустыми воротами «дьяволов», еще дважды.

Главным же событием встречи стал очередной «сухарь» Роберто Луонго, благодаря которому голкипер «Флориды» одержал 448-ю победу в НХЛ и обошел по этому показателю Терри Савчука, занимавшего пятую строчку в истории самых побеждающих голкиперов лиги.

До располагающегося на четвертом месте в истории Кертиса Джозефа Лу остается всего шесть побед. Лидирует же легендарный Мартин Бродо, у которого феноманальная 691 победа.

Другие матчи.

«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 2:0

«Лос-Анджелес Кингз» — «Даллас Старз» — 4:6.