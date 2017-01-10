«Коламбус» вызвал голкипера Форсберга из АХЛ

Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



24-летний шведский хоккеист будет сменщиком Сергея Бобровского вместо Кертиса Макиленни, который был выставлен на драфт отказов.



В текущем сезоне Американской хоккейной лиги Форсберг провёл 21 матч регулярного чемпионата, отражал 93% бросков, пропуская по 2,16 гола за игру. За два предыдущих сезона в НХЛ провёл 9 матчей.