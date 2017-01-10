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10 января 2017, 9:59 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» вызвал голкипера Форсберга из АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» вызвал голкипера Антона Форсберга из Американской хоккейной лиги.

Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

24-летний шведский хоккеист будет сменщиком Сергея Бобровского вместо Кертиса Макиленни, который был выставлен на драфт отказов.

В текущем сезоне Американской хоккейной лиги Форсберг провёл 21 матч регулярного чемпионата, отражал 93% бросков, пропуская по 2,16 гола за игру. За два предыдущих сезона в НХЛ провёл 9 матчей.

Коламбус Блю Джэкетс
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