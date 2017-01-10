Кузнецов забил гениальный гол: Не беспокойте сейчас Овечкина!

Гол у Евгения Кузнецова, конечно, вышел на загляденье.

В третьем периоде, при счете 1:1, он подхватил шайбу на чужой синей линии, обыграл одного соперника изящным финтом и забил потрясающий гол, который может порвать многие хит-парады.

Но главное — этот гол стал победным. А всего Кузнецов набрал 2 (1+1) очка.

Понятно, что героем вечера стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, который забил 544-й гол в карьере и догнал великого Мориса Ришара. Также у Ови уже 999 очков в регулярных чемпионатах — юбилей не за горами.

Но вот Овечкин был не особо разговорчив с прессой. Зато Кузнецов пообщался с корреспондентом «Советского спорта» и объяснил, почему его друг по команде так себя ведет.

— Я не думаю, что со своим голом могу попасть в какие-то рейтинги, — говорит Кузнецов. — Все очень быстро получилось. И немного повезло. Удачно получилось обыграть их защитника. И с завершением не ошибся. Автоматически все получилось.

— Главное, что «Вашингтон» одержал шестую победу подряд.

— Да, это самое важное. И наш вратарь Брэйден Холтби играет так здорово, что мы должны ему помогать и обязательно забивать голы. Потому что когда твой голкипер все вытаскивает, а вы уступаете в матче со счетом 0:1, это ломает команду психологически.

Брэйден нас очень много выручает. А мы должны забивать голы, что придаст всем уверенности в своих силах. Вратарь для нас — это все.

— Больше, чем половина команды?

— В современном хоккее — да. Видите, что творит Брэйден. Стучу по дереву, чтобы не сглазить. Не хочу его захваливать. Но он очень много делает для нас.

— Символично получилось — Александр Овечкин именно в Монреале догнал по голам Мориса Ришара. Красивая история?

— Да, но пока не будем об этом говорить. Пусть Саша забьет еще один гол — обгонит Ришара и наберет 1000 очков в регулярных чемпионатах за карьеру. Вот тогда за него порадуемся.

Я просто помню, когда он пытался забить свой 500-й гол. Об этом так много говорили, что даже на меня обрушилось все это давление. А оно мешает играть в хоккей. Поэтому подождем с хвалебными словами. И я знаю, что Овечкин обязательно забьет еще много голов. Нужно смотреть, как он это делает. И учиться на его примере.

— Играть с Овечкиным — это словно прикасаться к истории?