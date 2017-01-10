«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. «Даллас» одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 6:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бретт Ритчи (20-я минута), Тайлер Сегин (30), Джейми Олексиак (38), Девин Шор (43), Иржи Гудлер (48) и Патрик Шарп (60). У проигравших отличились Ник Шор (36), Дастин Браун (43), Анже Копитар (45) и Дрю Даути (46).
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает 11-е место, набрав в 41 матче 42 очка, «Лос- Анджелес» с 44 очками идет восьмым.
В следующем матче «Даллас» 11 января в гостях сыграет с «Анахаймом», «Лос-Анджелес» 13 января на своей площадке примет «Сент-Луис».
В другом матче «Виннипег» обыграл «Колорадо» со счетом 2:0.
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