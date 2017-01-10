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10 января 2017, 9:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Хаттон получил травму, «Ванкувер» вызовет Педана из АХЛ

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Бен Хаттон в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:2) получил травму руки, блокируя бросок, и выбыл на неопределённый срок.

Он уже пропустил второй матч с «Флэймз», который команда провела в 5 защитников.

В списке травмированных у «Кэнакс» находятся защитники Эрик Гудбрэнсон и Филип Ларсен. Также травмирован Крис Танев, но он отправился с командой на выезд в Нэшвилл. Ожидается, что там же к «Ванкуверу» присоединится Андрей Педан, которого вызовут из клуба АХЛ «Ютика». В нынешнем сезоне он ещё не провёл в НХЛ ни одного матча.

Ванкувер Кэнакс
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