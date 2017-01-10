Хаттон получил травму, «Ванкувер» вызовет Педана из АХЛ

Он уже пропустил второй матч с «Флэймз», который команда провела в 5 защитников.



В списке травмированных у «Кэнакс» находятся защитники Эрик Гудбрэнсон и Филип Ларсен. Также травмирован Крис Танев, но он отправился с командой на выезд в Нэшвилл. Ожидается, что там же к «Ванкуверу» присоединится Андрей Педан, которого вызовут из клуба АХЛ «Ютика». В нынешнем сезоне он ещё не провёл в НХЛ ни одного матча.