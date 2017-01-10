Российский хоккеист Овечкин набрал 999 очков за карьеру
Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остановился в шаге от 1000 набранных очков за карьеру.
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В выездной игре с «Монреаль Канадиенс» (4:1) россиянин забил гол и отдал две результативные передачи, остановившись на отметке в 999 баллов.
В четверг в домашнем матче с «Питтсбург Пингвинз» Овечкин может стать 84-м хоккеистом в истории НХЛ, который сумел добраться до отметки в 1000 очков за карьеру.
Из российских хоккеистов этот барьер преодолели Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179).
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