«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ, Овечкин забил гол и отдал 2 передачи
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Три очка российского нападающего Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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В понедельник «Вашингтон» на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).
Овечкин в матче отметился двумя результативными передачами на Ларса Никласа Бекстрёма (12-я минута) и своего партнера по сборной России Евгения Кузнецова (49), а на 57-й минуте отличился сам. Еще одну шайбу у «Вашингтона» забросил Бретт Коннолли, которому ассистировал Кузнецов (52). У «Монреаля» шайбу забросил Томаш Плеканец (48).
Результаты других матчей:
«Нью-Джерси» — «Флорида» — 0:3;.
«Виннипег» — «Калгари» — 2:0.
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