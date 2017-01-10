«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в матче НХЛ, Овечкин забил гол и отдал 2 передачи

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В понедельник «Вашингтон» на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).

Овечкин в матче отметился двумя результативными передачами на Ларса Никласа Бекстрёма (12-я минута) и своего партнера по сборной России Евгения Кузнецова (49), а на 57-й минуте отличился сам. Еще одну шайбу у «Вашингтона» забросил Бретт Коннолли, которому ассистировал Кузнецов (52). У «Монреаля» шайбу забросил Томаш Плеканец (48).

Результаты других матчей:

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 0:3;.

«Виннипег» — «Калгари» — 2:0.