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9 января 2017, 21:15 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Грабнер, Марун и Холтби — лучшие игроки недели в НХЛ

НХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели.

1. Михаэль Грабнер, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс». Набрал за три матча 7 (5+2) очков, забил два победных гола и помог своей команде одержать две победы.

2. Патрик Марун, нападающий «Эдмонтон Ойлерз». Набрал 6 (5+1) очков в четырёх играх, включая первый в карьере хет-трик в матче с «Бостон Брюинз» (4:3).

3. Брэйден Холтби, вратарь «Вашингтон Кэпиталз». Выиграл оба матча, в которых принимал участие, отразив 95,5% бросков и пропуская в среднем 1,29 шайбы за игру.
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