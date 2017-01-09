Гандлер: Рубцов в понедельник перенесет операцию, через 2 недели сможет играть

Рубцов, выступавший в этом сезоне в КХЛ за подмосковный «Витязь», получил повреждение носа в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира с командой Дании (4:0). Позже генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий сообщил, что хоккеист не полетел со сборной России в Москву из-за перелома носа, при этом канадское издание RDS сообщало о том, что из-за повреждения сезон для хоккеиста может быть закончен.

«Сегодня у Германа будет операция, — сказал Гандлер по телефону. — У него диагностировано несколько трещин в носу, смещение, поврежден хрящ. Сегодня его будут оперировать, но никаких проблем в будущем с носом у него не будет. Речи о том, что он пропустит остаток сезона, не шло. У Рубцова даже сотрясения нет. Выяснилось, что симптомы сотрясения давали повреждения в носовой части. Уже в субботу Герман сможет вернуться к тренировкам, и, по моему мнению, максимум через неделю он сможет играть, конечно, в закрепителе для носа и специальной маске».

В понедельник агентству «Р-Спорт» стало известно, что «Витязь» и Рубцов расторгли договор. Гандлер отказался подтверждать эту информацию до того, как ее подтвердит российский клуб. «На данный момент я могу сказать то же, что и “Витязь” — без комментариев, — отметил агент. — Подобные вещи, касающиеся расторжения контракта, должны исходить из клуба. Как только “Витязь” подтвердит, что контракт расторгнут, мы будем разговаривать о том, где Рубцов продолжит карьеру».