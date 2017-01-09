«У Максима был хороший бросок, и он был большим парнем ещё три года назад. Но тогда всё было не столь гладко. Сейчас прошло достаточно много времени, и он стал значительно лучше. У него остался бросок, но физически он здорово добавил. Его умение бросать по воротам — это особый талант, это звучит как простая вещь, но не каждый может бросать так, как он. Когда он приезжал в “Чикаго” первый раз, это был большой талант, сегодня же он превратился в настоящего хоккеиста», — сказал Боумэн.



В сезоне-2016/17 Шалунов набрал 32 (17+15) очка в 37 матчах за «Сибирь».