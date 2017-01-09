Бабаев: У нас есть вопросы по поводу игрового статуса Шалунова в «Чикаго»

«Мы не уверены, что сейчас самое подходящее время, но мы готовы к диалогу с “Чикаго”. В ближайшее время я намерен взять лицензию, которая позволит мне решать все вопросы Максима напрямую с “Чикаго”. Сейчас мы будем думать, но все решения будут чуть позже. Что касается “Чикаго”, то у нас есть определённые вопросы по поводу его игрового статуса в “Блэкхоукс”. Где он будет играть в “Чикаго”? Третье звено? Может быть, сейчас не самое подходящее время для отъезда в Национальную хоккейную лигу. Максим должен играть, а не ездить по маршруту НХЛ — АХЛ.



Возможен ли вариант, при котором Максим подпишет контракт на серьёзные деньги на ближайшие два года в КХЛ? Вы знаете, сейчас всё возможно — и всё обсуждается. Большие деньги в России сейчас снимут с игрока финансовый риск потерь первого контракта в НХЛ», — сказал Бабаев.

В сезоне-2016/17 Шалунов набрал 32 (17+15) очка в 37 матчах за «Сибирь».