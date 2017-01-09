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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28369831/
9 января 2017, 19:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Никита Попугаев обменян из «Мус-Джо» в «Принс Джордж» на Яна Хоменко

Команды Западной хоккейной лиги «Мус-Джо» и «Принс Джордж» произвели обмен, в котором приняли участие два российских хоккеиста.

Один из лучших игроков лиги 18-летний Никита Попугаев был обменян в «Принс Джордж» на Яна Хоменко, Джастина Алмейду и два выбора на предстоящих драфтах.

За новую команду Попугаев провёл две встречи и набрал 2 (1+1) очка. С 53 (23+30) баллами форвард делит восьмое место в списке бомбардиров лиги. Хоменко тоже сыграл две встречи за «Мус-Джо», но результативными действиями пока не отметился. Всего за сезон форвард набрал 20 (10+10) очков в 38 играх.

«Мы пополнились игроком, который может решать исход матчей. Никита — один из самых техничных и лучших атакующих игроков в Западной хоккейной лиге, которого ждёт блестящее будущее. Ян Хоменко и Джастин Алмейда были отличными солдатами, но, когда у нас появилась возможность получить такого игрока, как Никита Попугаев, мы не могли ей не воспользоваться», — сказал генеральный менеджер «Принс Джордж» Тодд Харкинс.
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