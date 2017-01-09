Никита Попугаев обменян из «Мус-Джо» в «Принс Джордж» на Яна Хоменко

Один из лучших игроков лиги 18-летний Никита Попугаев был обменян в «Принс Джордж» на Яна Хоменко, Джастина Алмейду и два выбора на предстоящих драфтах.



За новую команду Попугаев провёл две встречи и набрал 2 (1+1) очка. С 53 (23+30) баллами форвард делит восьмое место в списке бомбардиров лиги. Хоменко тоже сыграл две встречи за «Мус-Джо», но результативными действиями пока не отметился. Всего за сезон форвард набрал 20 (10+10) очков в 38 играх.



«Мы пополнились игроком, который может решать исход матчей. Никита — один из самых техничных и лучших атакующих игроков в Западной хоккейной лиге, которого ждёт блестящее будущее. Ян Хоменко и Джастин Алмейда были отличными солдатами, но, когда у нас появилась возможность получить такого игрока, как Никита Попугаев, мы не могли ей не воспользоваться», — сказал генеральный менеджер «Принс Джордж» Тодд Харкинс.