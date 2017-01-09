Радулов вышел из спячки, а Кузнецов вспомнил, как забивать
Новый виток результативности у Радулова, уверенная игра Кузнецова и прерванная серия Бобровского — в итогах недели для россиян в НХЛ.
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Лучший бомбардир недели — н. Евгений Кузнецов («Вашингтон»). 1 гол, 5 передач в трёх матчах, «+5», 4 минуты штрафа.
Первая рабочая неделя нового календарного года получилась для Кузнецова очень удачной. Главным успехом челябинца стал долгожданный забитый гол, случившийся в матче с «Торонто», поскольку до этого Евгений не забивал 17 игр подряд. Встреча с «кленовыми листьями» получилась для Кузнецова самой удачной в нынешнем регулярном чемпионате: форвард впервые набрал 4 (1+3) очка, а его игра напомнила лучшие образцы прошлого сезона, когда он стал лучшим бомбардиром своей команды.
«В нынешнем сезоне Кузнецов больше бросает от левого борта, что снижает его эффективность как хоккеиста, играющего левым хватом, — угол для броска становится менее опасным. Скорее всего, проблема Евгения в том, что он стал чуть более статичным. Большинство у «Кэпиталз» работает достаточно хорошо, чтобы команда сохраняла уверенность, но иногда и излишне комфортная ситуация тоже вредит делу, особенно когда такого творческого хоккеиста заставляют выполнять строго определённую роль», — отметил обозреватель Sportsnet Эндрю Беркшир.
«Я могу лишь призвать Кузнецова больше бросать. Он это знает, и здесь не будет особых проблем, если он продолжить действовать в том же ключе, что и в матче с «Торонто». Евгений открывает множество вариантов для партнёров, делая передачи и уводя за собой соперников», — добавил главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц, комментируя полное отсутствие голов у челябинца в декабре. «Я всегда хочу отдать передачу партнёру, если вижу, что он открыт. Это особый вид удовольствия. Конечно, нужно бросать больше, для этого надо поменять мышление. У меня же в голове пока другие мысли. Держу шайбу и думаю: «Надо бросить. Нет, лучше отдам вот сюда, это будет опаснее», — признал сам Евгений, который рискует по итогам чемпионата набрать очков на 20 меньше, чем в прошлом году.
н. Александр Радулов («Монреаль») — 2 гола, 3 передачи в трёх матчах, «+3», 6 минут штрафа.
После достаточно продолжительной паузы «проснулась» клюшка и у Александра Радулова, который в четырёх последних матчах забросил три шайбы, две из которых пошли в зачёт минувшей недели. Россиянин идёт по графику, который позволяет ему набрать более 60 очков за регулярный чемпионат, а при некотором везении и стать лучшим бомбардиром «Монреаля».
«Радулов вносит огромный вклад в игру нашей команды. Он играл в НХЛ, прежде чем уехать в Россию, где он отточил своё мастерство. Теперь он весьма успешен здесь», — сказал капитан «Канадиенс» Макс Пачьоретти, который пока имеет на три очка больше, чем Александр. «Мы видим ту страсть, которую он привносит в игру. Видно, что Алекс играет с удовольствием, с большим желанием. Мы не были уверены на 100 процентов, когда приглашали его, но сейчас таких сомнений нет», — добавил главный тренер «канадцев» Мишель Террьен, а болельщики прославленной команды прогнозируют для Радулова новый четырёхлетний контракт с «Монреалем» на сумму около $ 6 млн за сезон.
н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 2 гола в двух матчах, «-1».
С учётом «Зимней классики», в которой Владимир стал главным героем и оформил голевой дубль, снайперская серия Тарасенко составляет три матча, но только две последние игры уложились в рамки отчётной семидневки. 5 января россиянин смог забить в матче с «Каролиной», но его гол не помог «музыкантам» одержать победу, а через день Владимир отличился в домашней игре с «Далласом», которая оказалась для «Сент-Луиса» куда более удачной (4:3). Тарасенко стал первым россиянином, кто выбил в текущем чемпионате голевую двадцатку, и от лучшего голеадора сезона Сидни Кросби его отделяет дистанция в 6 заброшенных шайб.
В середине декабря обозреватель St. Louis
н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 3 гола, 1 передача в четырёх матчах, «0».
Кучеров
н. Артемий Панарин («Чикаго») — 2 гола, 1 передача в четырёх матчах, «+3», 4 минуты штрафа.
И Панарин, и его коллега по «Блэкхоукс» Артём Анисимов отметились на отчётной неделе двумя заброшенными шайбами, но если Анисимов весь боезапас израсходовал в победном матче с «Баффало», то Панарин растянул удовольствие, огорчив вратарей «Каролины» и «Нэшвилла». Гол «хищникам» очень приглянулся даже партнёрам Артемия по «Чикаго».
«Это один из лучших бросков, которые я видел. Его клюшка, наверное, даже коснулась борта. Невероятный бросок!» — сказал нападающий Патрик Кейн.
Первый гол в НХЛ — н. Никита Щербак («Монреаль»)
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«Я сам был молодым и знаю, как тяжело начинать свою карьеру в НХЛ. Конечно, присутствует волнение, поэтому важно выходить в каждой смене и отрабатывать по полной. Появился момент, и он им прекрасно воспользовался. Никита — молодой и талантливый пацан, который обладает хорошим видением площадки. Он очень здорово разобрался в ситуации», — отметил партнёра Александр Радулов. «В эпизоде с голом мне немного повезло, конечно. Наш защитник Джефф Петри хорошо разобрался в ситуации, и шайба досталась мне. Так получилось, что удачно убрал вратаря. Конечно, это офигенные ощущения! Тем более что это случилось в матче с “Торонто”. О таком дебюте в НХЛ мечтает любой игрок, как мне кажется. Непередаваемые впечатления. Это настоящая мечта!» — восторгался после игры сам Щербак.
Травма недели — з. Дмитрий Куликов («Баффало»)
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Куликов повредил спину, неудачно врезавшись в борт во время предсезонной игры. В нынешнем чемпионате он сыграл только 20 матчей, набрав одно очко за результативную передачу.
в. Сергей Бобровский («Коламбус») — 3 матча, 2 победы, 7 пропущенных шайб, 90% отражённых бросков.
На минувшей неделе у «Коламбуса» прервалась фантастическая серия из 16 побед, но вратарю «Блю Джекетс» не в чем себя упрекнуть. Из этих 16 выигрышей он поучаствовал в 14, а после поражения от «Вашингтона» дал сыграть сменщику Макэлинни, после чего поучаствовал в старте новой серии. В матче с «Филадельфией» на его счету 25 сейвов, и по количеству побед новокузнечанин продолжает быть абсолютным лидером регулярного чемпионата.
в. Андрей Василевский «(Тампа-Бэй») — 4 матча, 4 поражения, 20 пропущенных шайб, 83,2% отражённых бросков.
В отличие от Бобровского, молодой вратарь «Тампы» не без труда справляется с обязанностями первого номера своей команды. Некоторая потеря уверенности наложилась на игровой кризис, который испытывает измученная травмами «Тампа», и в последних матчах «молнии» пропускают очень много, терпя одно поражение за другим.
«Я написал Василевскому сообщение с вопросом о том, как он себя чувствует. Он ответил, что эмоционально устал, что слишком много думает о случившемся. Василевский — это такой парень, который постоянно давит сам на себя. Наверное, он хотел бы один раз завоевать место в воротах и больше никогда его не уступать. Здесь есть тонкие психологические моменты. Вероятно, он слишком сильно себя накручивает», — сказал тренер вратарей «Оттавы» Чарльз Мактавиш, с которым Василевский занимается каждое лето на протяжении долгого времени.
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