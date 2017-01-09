Радулов вышел из спячки, а Кузнецов вспомнил, как забивать

Лучший бомбардир недели — н. Евгений Кузнецов («Вашингтон»). 1 гол, 5 передач в трёх матчах, «+5», 4 минуты штрафа.



Первая рабочая неделя нового календарного года получилась для Кузнецова очень удачной. Главным успехом челябинца стал долгожданный забитый гол, случившийся в матче с «Торонто», поскольку до этого Евгений не забивал 17 игр подряд. Встреча с «кленовыми листьями» получилась для Кузнецова самой удачной в нынешнем регулярном чемпионате: форвард впервые набрал 4 (1+3) очка, а его игра напомнила лучшие образцы прошлого сезона, когда он стал лучшим бомбардиром своей команды.

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«В нынешнем сезоне Кузнецов больше бросает от левого борта, что снижает его эффективность как хоккеиста, играющего левым хватом, — угол для броска становится менее опасным. Скорее всего, проблема Евгения в том, что он стал чуть более статичным. Большинство у «Кэпиталз» работает достаточно хорошо, чтобы команда сохраняла уверенность, но иногда и излишне комфортная ситуация тоже вредит делу, особенно когда такого творческого хоккеиста заставляют выполнять строго определённую роль», — отметил обозреватель Sportsnet Эндрю Беркшир.



«Я могу лишь призвать Кузнецова больше бросать. Он это знает, и здесь не будет особых проблем, если он продолжить действовать в том же ключе, что и в матче с «Торонто». Евгений открывает множество вариантов для партнёров, делая передачи и уводя за собой соперников», — добавил главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц, комментируя полное отсутствие голов у челябинца в декабре. «Я всегда хочу отдать передачу партнёру, если вижу, что он открыт. Это особый вид удовольствия. Конечно, нужно бросать больше, для этого надо поменять мышление. У меня же в голове пока другие мысли. Держу шайбу и думаю: «Надо бросить. Нет, лучше отдам вот сюда, это будет опаснее», — признал сам Евгений, который рискует по итогам чемпионата набрать очков на 20 меньше, чем в прошлом году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">All tied up! <a href="https://twitter.com/hashtag/CapsCanadianNight?src=hash">#CapsCanadianNight</a> on <a href="https://twitter.com/CSNMA">@csnma</a> <a href="https://t.co/ySlLeCtAKX">pic.twitter.com/ySlLeCtAKX</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/816469789862309888">4 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

н. Александр Радулов («Монреаль») — 2 гола, 3 передачи в трёх матчах, «+3», 6 минут штрафа.



После достаточно продолжительной паузы «проснулась» клюшка и у Александра Радулова, который в четырёх последних матчах забросил три шайбы, две из которых пошли в зачёт минувшей недели. Россиянин идёт по графику, который позволяет ему набрать более 60 очков за регулярный чемпионат, а при некотором везении и стать лучшим бомбардиром «Монреаля».



«Радулов вносит огромный вклад в игру нашей команды. Он играл в НХЛ, прежде чем уехать в Россию, где он отточил своё мастерство. Теперь он весьма успешен здесь», — сказал капитан «Канадиенс» Макс Пачьоретти, который пока имеет на три очка больше, чем Александр. «Мы видим ту страсть, которую он привносит в игру. Видно, что Алекс играет с удовольствием, с большим желанием. Мы не были уверены на 100 процентов, когда приглашали его, но сейчас таких сомнений нет», — добавил главный тренер «канадцев» Мишель Террьен, а болельщики прославленной команды прогнозируют для Радулова новый четырёхлетний контракт с «Монреалем» на сумму около $ 6 млн за сезон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">My goodness, Radulov was a beast tonight in Nashville. Sets up both goals including OT. He wanted it big time</p>— Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) <a href="https://twitter.com/Real_ESPNLeBrun/status/816491449281875968">4 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 2 гола в двух матчах, «-1».



С учётом «Зимней классики», в которой Владимир стал главным героем и оформил голевой дубль, снайперская серия Тарасенко составляет три матча, но только две последние игры уложились в рамки отчётной семидневки. 5 января россиянин смог забить в матче с «Каролиной», но его гол не помог «музыкантам» одержать победу, а через день Владимир отличился в домашней игре с «Далласом», которая оказалась для «Сент-Луиса» куда более удачной (4:3). Тарасенко стал первым россиянином, кто выбил в текущем чемпионате голевую двадцатку, и от лучшего голеадора сезона Сидни Кросби его отделяет дистанция в 6 заброшенных шайб.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Tarasenko nets #20 and gives the <a href="https://twitter.com/StLouisBlues">@StLouisBlues</a> the lead heading into the second period. <a href="https://twitter.com/hashtag/DALvsSTL?src=hash">#DALvsSTL</a> <a href="https://t.co/sLiWJchYuu">pic.twitter.com/sLiWJchYuu</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/817914474329874436">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В середине декабря обозреватель St. Louis Post-Dispatch Пи Джей Кокс предположил, что в текущем чемпионате Тарасенко сможет выбить 100 очков. Пока что Владимир чуть отстаёт от этого графика (88 потенциальных очков при темпе в 1,075 балла за игру), но для Владимира всегда приоритетным был результат команды. «У Владди есть всё, чтобы стать лучшим хоккеистом лиги», — отметил главный тренер «Блюз» Кен Хичкок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Vladimir Tarasenko and Ryan Reaves have a new addition to their handshake:<br><br>The dab. <a href="https://twitter.com/hashtag/stlblues?src=hash">#stlblues</a> <a href="https://t.co/LaKUPqqneY">pic.twitter.com/LaKUPqqneY</a></p>— Cristiano Simonetta (@CMS_74_) <a href="https://twitter.com/CMS_74_/status/817539027071094784">7 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 3 гола, 1 передача в четырёх матчах, «0».



Кучеров по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром «Тампы», но голы Никиты вряд ли приносят особую радость даже ему самому. Из четырёх матчей на неделе «молнии» проиграли все четыре, усугубив непростое турнирное положение. «Тампе» предстоит жесточайшая борьба за место в плей-офф, и, чтобы суметь обойти конкурентов, Кучерову и компании необходимо провести очень удачный весенний отрезок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Hands. Eyes. Kucherov. <a href="https://twitter.com/hashtag/WPGvsTBL?src=hash">#WPGvsTBL</a> <a href="https://t.co/iUtMHBDlVb">pic.twitter.com/iUtMHBDlVb</a></p>— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) <a href="https://twitter.com/TBLightning/status/816505405421613056">4 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

н. Артемий Панарин («Чикаго») — 2 гола, 1 передача в четырёх матчах, «+3», 4 минуты штрафа.



И Панарин, и его коллега по «Блэкхоукс» Артём Анисимов отметились на отчётной неделе двумя заброшенными шайбами, но если Анисимов весь боезапас израсходовал в победном матче с «Баффало», то Панарин растянул удовольствие, огорчив вратарей «Каролины» и «Нэшвилла». Гол «хищникам» очень приглянулся даже партнёрам Артемия по «Чикаго».



«Это один из лучших бросков, которые я видел. Его клюшка, наверное, даже коснулась борта. Невероятный бросок!» — сказал нападающий Патрик Кейн.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? man is rifling that puck again. <a href="https://twitter.com/hashtag/NSHvsCHI?src=hash">#NSHvsCHI</a> <a href="https://t.co/ohRhIJJuA0">pic.twitter.com/ohRhIJJuA0</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/818257244596752384">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первый гол в НХЛ — н. Никита Щербак («Монреаль»)



Травмы лидеров нападения вынудили руководство «Канадиенс» вызвать подмогу из фарм-клуба, и в составе этого пополнения оказался и российский форвард Никита Щербак. В матче с «Торонто» россиянин, выбранный в первом раунде драфта-2014, дебютировал в НХЛ и сделал это триумфально: первым же броском Никите удалось забить.



«Я сам был молодым и знаю, как тяжело начинать свою карьеру в НХЛ. Конечно, присутствует волнение, поэтому важно выходить в каждой смене и отрабатывать по полной. Появился момент, и он им прекрасно воспользовался. Никита — молодой и талантливый пацан, который обладает хорошим видением площадки. Он очень здорово разобрался в ситуации», — отметил партнёра Александр Радулов. «В эпизоде с голом мне немного повезло, конечно. Наш защитник Джефф Петри хорошо разобрался в ситуации, и шайба досталась мне. Так получилось, что удачно убрал вратаря. Конечно, это офигенные ощущения! Тем более что это случилось в матче с “Торонто”. О таком дебюте в НХЛ мечтает любой игрок, как мне кажется. Непередаваемые впечатления. Это настоящая мечта!» — восторгался после игры сам Щербак.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Yeah that's <a href="https://twitter.com/nikscherbak">@nikscherbak</a> danglin' to his first career goal. Congrats! <a href="https://twitter.com/hashtag/NHLFirsts?src=hash">#NHLFirsts</a> <a href="https://t.co/vLocyh8NFa">pic.twitter.com/vLocyh8NFa</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/817901729001992192">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Травма недели — з. Дмитрий Куликов («Баффало»)



Очень неудачно складывается этот чемпионат для защитника «Сэйбрз» Дмитрия Куликова. Пропустив значительную часть сезона из-за травмы спины, Куликов вернулся в строй, но перед Новым годом случился рецидив, и Дмитрий вновь был вынужден обратиться к медикам. Сначала предполагалось, что Куликов пропустит один-два матча, но 7 января защитник вновь был помещён в список травмированных. «Мы играли без него почти всю первую половину, это серьёзная потеря для нас. Нам нужно, чтобы он поскорей вернулся», — сказал главный тренер «Баффало» Дэн Байлсма, но реальность опровергла эти ожидания.



Куликов повредил спину, неудачно врезавшись в борт во время предсезонной игры. В нынешнем чемпионате он сыграл только 20 матчей, набрав одно очко за результативную передачу.



в. Сергей Бобровский («Коламбус») — 3 матча, 2 победы, 7 пропущенных шайб, 90% отражённых бросков.



На минувшей неделе у «Коламбуса» прервалась фантастическая серия из 16 побед, но вратарю «Блю Джекетс» не в чем себя упрекнуть. Из этих 16 выигрышей он поучаствовал в 14, а после поражения от «Вашингтона» дал сыграть сменщику Макэлинни, после чего поучаствовал в старте новой серии. В матче с «Филадельфией» на его счету 25 сейвов, и по количеству побед новокузнечанин продолжает быть абсолютным лидером регулярного чемпионата.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">bob ❤️ <a href="https://t.co/BkmK40VPkm">pic.twitter.com/BkmK40VPkm</a></p>— ColumbusBlueJackets (@BlueJacketsNHL) <a href="https://twitter.com/BlueJacketsNHL/status/818236641206738947">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

в. Андрей Василевский «(Тампа-Бэй») — 4 матча, 4 поражения, 20 пропущенных шайб, 83,2% отражённых бросков.



В отличие от Бобровского, молодой вратарь «Тампы» не без труда справляется с обязанностями первого номера своей команды. Некоторая потеря уверенности наложилась на игровой кризис, который испытывает измученная травмами «Тампа», и в последних матчах «молнии» пропускают очень много, терпя одно поражение за другим.



«Я написал Василевскому сообщение с вопросом о том, как он себя чувствует. Он ответил, что эмоционально устал, что слишком много думает о случившемся. Василевский — это такой парень, который постоянно давит сам на себя. Наверное, он хотел бы один раз завоевать место в воротах и больше никогда его не уступать. Здесь есть тонкие психологические моменты. Вероятно, он слишком сильно себя накручивает», — сказал тренер вратарей «Оттавы» Чарльз Мактавиш, с которым Василевский занимается каждое лето на протяжении долгого времени.



Возвращение Бена Бишопа в строй ожидается в середине января, а пока партнёры и тренерский штаб Джона Купера пытается поддерживать уфимца, который переживает не лучшее время.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mike Lange: "He turned Vasilevskiy inside out, and he just lost his liquor license." <a href="https://t.co/7DPjVsjaI7">pic.twitter.com/7DPjVsjaI7</a></p>— Pittsburgh Penguins (@penguins) <a href="https://twitter.com/penguins/status/818252880834654208">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>