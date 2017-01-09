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9 января 2017, 16:48 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Брайан Маклеллан: Овечкин добился, чего хотел, теперь для него важны командные успехи

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказался об изменениях в игре капитана команды Александра Овечкина.

«Он немного остепенился и перестал быть тем молодым парнем, которым всегда был. Овечкин по-прежнему играет со всей страстью и любит получать удовольствие от хоккея, но теперь он уже не тот, что был в начале карьеры.

Он добился многого из того, чего хотел, но теперь, думаю, для него важны команда и командные успехи. По мере того, как он взрослеет, это становится более важным для него, — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин набрал 30 (18+12) очков в 39 матчах регулярного чемпионата.

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