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9 января 2017, 15:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Грабовский: Я бы хотел, чтобы в КХЛ играла «Юность»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский рассказал, как тренировался с родной минской «Юностью».

Нападающий Нью-Йорк Айлендерс Михаил <span class=error>Грабовский</span> рассказал как тренировался с родной минской Юностью. Увеличить
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«Дома, в Минске, помогают родные стены. Здесь отец, дедушка, бабушка, друзья… Общение с ними идёт мне на пользу. Хотя так или иначе в Америку уже пора возвращаться, там тоже мой дом, где заждались жена и дети.

С “Юностью” я даже успел несколько раз потренироваться. Это чтобы освежить, скажем так, мышечную память. Стал понемногу нагружать себя, наверное, это больше для укрепления морального духа, поскольку с февраля фактически не катался с командой. Поначалу сложно было адаптироваться. Командная тренировка — это другие чувства, другая реакция. К сожалению, “Нью-Йорк Айлендерс” мне такой возможности предоставить не может, так как сезон загружен плотно. Хорошо, что у меня есть “Юность” и Михаил Михайлович Захаров, которые всегда рады меня видеть.

Какой я нашёл свою первую команду? “Юность” как “Юность”, приходится работать с теми деньгами, какие есть. Это не минское “Динамо”, которое может себе позволить большой бюджет, тем не менее команда неплохая. Порадовал мой друг Костя Захаров, есть другие интересные ребята.

Пойду ли в минское “Динамо”, если когда-нибудь вернусь в Континентальную лигу? Сложный вопрос. Я бы хотел, чтобы в КХЛ играла “Юность”. Но если пригласят в “Динамо”, то почему нет? Всё возможно», — цитирует игрока «Минск-Новости».

Нью-Йорк Айлендерс
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