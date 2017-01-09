Грабовский: Я бы хотел, чтобы в КХЛ играла «Юность»

«Дома, в Минске, помогают родные стены. Здесь отец, дедушка, бабушка, друзья… Общение с ними идёт мне на пользу. Хотя так или иначе в Америку уже пора возвращаться, там тоже мой дом, где заждались жена и дети.



С “Юностью” я даже успел несколько раз потренироваться. Это чтобы освежить, скажем так, мышечную память. Стал понемногу нагружать себя, наверное, это больше для укрепления морального духа, поскольку с февраля фактически не катался с командой. Поначалу сложно было адаптироваться. Командная тренировка — это другие чувства, другая реакция. К сожалению, “Нью-Йорк Айлендерс” мне такой возможности предоставить не может, так как сезон загружен плотно. Хорошо, что у меня есть “Юность” и Михаил Михайлович Захаров, которые всегда рады меня видеть.



Какой я нашёл свою первую команду? “Юность” как “Юность”, приходится работать с теми деньгами, какие есть. Это не минское “Динамо”, которое может себе позволить большой бюджет, тем не менее команда неплохая. Порадовал мой друг Костя Захаров, есть другие интересные ребята.



Пойду ли в минское “Динамо”, если когда-нибудь вернусь в Континентальную лигу? Сложный вопрос. Я бы хотел, чтобы в КХЛ играла “Юность”. Но если пригласят в “Динамо”, то почему нет? Всё возможно», — цитирует игрока «Минск-Новости».