Главные рекорды клубов НХЛ за 100 лет истории

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«СЭ» представляет перевод материала портала The Hockey News, который вспоминает самые яркие действующие клубные рекорды в истории НХЛ.

«Коламбус» упустил возможность повторить рекордную серию «Питтсбурга» из 17 побед подряд, которая была установлена в сезхоне-1992/93. Однако это далеко не самый яркий командный рекорд в истории НХЛ.

«Блю Джекетс» были так близки. 16 побед подряд. Один шаг от повторения рекорда. Однако разгромное поражение от «Вашингтона» лишний раз напомнило, как тяжело даются победы в современной НХЛ. Команды выровнялись, сложно предугадать исход практически каждого матча.

Однако «Коламбус» доказал, что рекорд сезона-1992/93 не является недостижимым. В сезоне-2012/13 сами «Пингвины» выиграли 15 матчей подряд. В конце концов, у команд появилось больше шансов одержать победу в эпоху, когда из хоккея ушли ничейные результаты. Так что, если кто-то повторит или побьет рекорд из 17 побед подряд, это не станет удивительным сюрпризом.

Давайте рассмотрим еще несколько рекордов, которые кажутся неприступными. Какой, как вы думаете, падет раньше остальных?

10. Серия «Чикаго» из 24 матчей на старте сезона, в которых команда набирала очки (сезон-2012/13).

Старт «Чикаго» выдался просто феноменальным — 21 победа и 3 поражения в дополнительное время. Кажется, этот результат будет очень сложно повторить, но ведь сами «Ястребы» установили этот рекорд всего четыре года назад. Если они смогли сделать это тогда, то другой коллектив вполне может повторить эти цифры в будущем. Однако это можно будет считать сродни одному из подвигов Геракла.

9. «Калгари» не уходил со льда без забитых голов 264 матча подряд (с 12 ноября 1981 по 9 января 1985).

Приведенные выше даты, думается, уже говорят достаточно о том, как сложно будет повторить это достижение. Эта серия растянулась и на сезон-1981/82, который считается самым результативным в современной истории НХЛ. Каждая команда забивала в среднем больше 4 шайб за матч. «Флэймз» устанавливали свой рекорд в течение четырех сезонов. Занимательно, что эти сезоны занимают первое, пятое, третье и четвертое места в списке самых результативных в истории лиги. Каждая из пятерки подобных серий пришлась на 80-е. И сейчас хоккей слишком изменился, чтобы хоть кто-то провел 264 матча подряд, забивая хотя бы один гол. Рано или поздно оборона и вратари берут верх.

8. «Бостон» 29 раз подряд попадал в плей-офф (с сезона-1967/68 по сезон-1995/96).

Современное равенство клубов лиги вроде как позволяет всем рассчитывать в той или иной степени на попадание в плей-офф. Однако это делает эта задачу и более трудновыполнимой, так как каждый год появляются неожиданные открытия сезона (как «Коламбус» в нынешнем). «Бостон» начал устанавливать свой рекорд тогда, когда в лиге еще было 12 команд, 8 из которых попадали в плей-офф, а закончил в сезоне-1995/96, когда в игры на вылет пробивались 16 коллективов из 26. Любая команда, которая попробует начать свою серию со следующего сезона, должна оказаться в числе 16 счастливчиков из 31. Так что шансы уменьшаются. И эта серия расположилась не так высоко в этом списке только потому, что «Детройт» 25 раз попадал в плей-офф, хотя она вполне может прерваться в этом году.

7. Серии «Вашингтона» и «Сан-Хосе» из 17 поражений подряд («Кэпиталз» с февраля по март 1975 года; «Шаркс» с января по февраль 1993 года).

Почему 17 поражений подряд попали в список, а 17 побед «Питтсбурга» нет? Вновь из-за равенства клубов по силе. Лига настолько конкурентоспособна, что, возможно, выиграть 17 матчей легче, чем проиграть столько же. Такие слабые команды просто перестали существовать. Учтите, что «Акулы» выиграли в сезоне-1992/93 всего 11 матчей. В эпоху потолка зарплат ни одна команда не выигрывала за регулярный чемпионат меньше 21 встречи, не считая сезонов, укороченных из-за локаутов. И только одна команда в прошлом сезоне не преодолела рубеж в 30 побед.

6. Серия «Питтсбурга» из 14 поражений подряд на своем льду (с 31 декабря 2003 по 22 февраля 2004 года).

Сейчас сложно потерпеть 17 поражений подряд. Еще сложнее сделать это дома. Время от времени появляются команды, чья игра вызывает постоянные вопросы, но они все равно не могут сравниться, к примеру, с предлокаутным «Питтсбургом», который разогнал весь состав и сделал ставку на высокие номера ближайших драфтов. Единственный шанс, что эта серия будет ухудшена, это если «Голден Найтс» все ночи перед домашними играми будут проводить за игорными столами казино в Лас-Вегасе.

5. Серия «Оттавы» из 38 поражений подряд на выезде (с 10 октября 1992 по 3 апреля 1993).

Думаю, вы уже поняли лейтмотив рассуждений. Равенство команд в НХЛ. И именно это равенство делает практически недосягаемыми многие рекорды и антирекорды. Сейчас просто не существует настолько плохой команды, которая могли бы проиграть на выезде 38 раз подряд.

4. 30 игр без побед «Виннипега» (с 19 октября по 20 декабря 1980 года).

30 матчей без побед, в том числе достаточно игр на своей площадке? Еще сложнее, чем 38 поражений на выезде. Такое не повторится в обозримом будущем.

3. «Айлендерс» выиграли 19 серий плей-офф подряд (с сезона-1979/80 по сезон-1983/84).

Династия «Островитян» принесла клубу четыре Кубка Стэнли подряд, что означает 16 выигранных серий плей-офф. И они смогли дойти до финала в своей пятой попытке, прежде чем передали эстафетную палочку в руки «Эдмонтона». Но даже команда Уэйна Гретцки не смогла повторить это достижение, за что отдельное спасибо стоит сказать Стиву Смиту и его знаменитому автоголу в 1986 году, что прервал победную серию «Ойлерз».

Мы не видели, чтобы команда выигрывала два Кубка подряд (что означает восемь выигранных серий) со времен «Детройта» образца 1997 и 1998 годов. 19 лет назад. Сложно представить настолько сильный клуб в нынешних реалиях, который сможет улучшить это достижение.

2. «Монреаль» выиграл Кубок Стэнли пять раз подряд (с сезона-1955/56 по сезон-1959/60).

Пять побед в Кубке Стэнли на рубеже 50-х и 60-х потребовали лишь десять выигранных серий плей-офф. В современном хоккейном мире, чтобы повторить подобное достижение, их потребуется 20. Так что пять выигранных Кубков подряд позволят обойти и серию «Айлендерс». Только возможно ли это?

1. Серия «Филадельфии» из 35 матчей подряд без поражений (с 14 октября 1979 по 6 января 1980).

Как мы уже говорили, на простые матчи в нынешних условиях в НХЛ рассчитывать не приходится. Напомню, что в прошлом сезоне все команды одержали не меньше 29 побед. Серия «Чикаго», когда клуб не проигрывал в основное время на протяжении 24 встреч, прервалась в матче против «Колорадо», а ведь в том сезоне «Лавины» заняли 29-е место и выиграли первый пик на драфте.

Ладно, давайте представим, что серия «Чикаго» тогда не прервалась и растянулась на 35 игр… хотя пример не лучший. Ведь за те рекордные 24 матча «Ястребы» проиграли трижды. «Филадельфия» же под руководством Пэта Куинна доминировала в эпоху, когда ничьи еще были. Десять матчей из 35 закончились, так и не выявив победителя.

В связи с отсутствием ничьих в современной НХЛ, серий без поражений уже не существует. Речь можно вести о победной серии. Чтобы побить рекорд «Летчиков» сезона-1979/80, нужно одержать 36 побед подряд, что не представляется реальным.