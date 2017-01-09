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9 января 2017, 13:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Худобин сыграл на ноль за «Провиденс», он выиграл все 4 матча в АХЛ

Российский вратарь «Провиденса» Антон Худобин провёл 60 минут на льду в матче АХЛ с «Хартфордом» (3:0).

Он отразил 21 бросок и провёл первый матч на ноль в сезоне. Всего после отправки в фарм-клуб «Бостона» через драфт отказов Худобин провёл два матча, в которых помог команде одержать две победы и пропустил один гол.

В текущем сезоне Худобин выиграл все четыре матча в АХЛ, в среднем пропустив 2,33 гола за игру при 90,6% отражённых бросков. В НХЛ он выиграл 1 матч из 8, в среднем пропустив 3,06 гола за матч при 88,5% отражённых бросков.
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