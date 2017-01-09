Наши в Америке: гол Панарина и уверенная игра Каменева

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Центрфорвард «Нэшвилла», два дня назад вызванный в основную команду из фарм-клуба, выглядел в своем втором матче НХЛ гораздо уверенней, Сергей Бобровский вернулся и снова победил, а российский нападающий «Чикаго» снова не ушел с площадки без заброшенной шайбы.

«ПИТТСБУРГ» — «ТАМПА» — 6:2.

Евгений МАЛКИН, «Питтсбург» — 0+0, «-1» за 18 минут.

В сезоне: 39 матчей, 16+17, «+10».

Удивительный матч. Команда громит соперника в своем излюбленном стиле (проигрывая по ходу), а Евгений так расстроился «минусом» в начале второго периода и удалением в первом, что потом его видно не было. Успел нанести два броска, совершить два силовых приема и выиграть 54 процента вбрасываний, но не был заметен.

Никита КУЧЕРОВ, «Тампа» — 0+0, «-2» за 16 минут.

В сезоне: 35 матчей, 16+23, «+6».

Привез себе одну из шайб, что сразу сказалось на его игровом времени. Красиво обыгрывал соперников, но в средней зоне. Провел очень неудачную встречу. Да, нанес четыре броска, но по-настоящему голевой у него был один момент.

Владислав НАМЕСТНИКОВ, «Тампа» — 1+0, «0» за 17 минут.

В сезоне: 38 матчей, 5+11, «-8».

Потихоньку начинает играть, как в первые недели сезона. Тогда он здорово начал, был чуть ли не лидером команды по набранным очкам, но неожиданно погас. Сейчас не ошибается в защите и начал забивать голы. Пусть его шайба ничего и не изменила. Три броска, один силовой и один блок-шот.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ, «Тампа» — 34 отраженных броска из 40.

В сезоне: 23 матча, 90,4 процент отраженных бросков, 2,97 шайбы за матч.

Трудно так дать однозначную оценку его игре. Было несколько очень хороших спасений, но в трех моментах он не выручил команду. Да и бросали по его воротам много, для клуба, который хочет что-то выиграть. И все-таки скажем, что Андрей не справляется с давлением и чаще всего просто теряется.

«КОЛАМБУС» — «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — 2:1 ОТ.

Сергей БОБРОВСКИЙ, «Коламбус» — 25 отраженных бросков из 26.

В сезоне: 34 матча, 93,1 процент отраженных бросков, 2 шайбы за матч.

Вернулся в состав Сергей, и все сразу наладилось. Да, он пропустил на последних секундах основного времени, но в той шайбе совсем не виноват. Это защитники подвели, которые привычно оставляли его наедине с проблемами. Уверен, что Бобровский легко сыграл бы и в предыдущей встрече. Пять пропущенных шайб от «Вашингтона» были случайностью.

Роман ЛЮБИМОВ, «Филадельфия» — 0+0, «0» за 9 минут.

В сезоне: 29 матчей, 3+1, «-1».

Выходил на лед в четвертом звене с задачами для четвертого звена. За это время успел блокировать один бросок и ничего не создал в атаке. Но и времени не было.

Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+1, «+1» за 24 минуты.

В сезоне: 42 матча, 3+15, «-2».

В основное время сыграл просто отлично. Хоккеисты «Коламбуса», понимая кто в воротах, смело шли вперед, но Проворов спасал. Он же бросал по воротам в победной атаке. Провел два силовых приема и дважды заблокировал броски.

«ЧИКАГО» — «НЭШВИЛЛ» — 5:2.

Владислав КАМЕНЕВ, «Нэшвилл» — 0+0, «0» за 10 минут.

В сезоне: 2 матча, 0+0, «-1».

Между прочим, сыграл очень неплохой матч, несмотря на то, что команда проиграла (две шайбы в пустые ворота). Был очень настойчив в атаке и постоянно старался сыграть, как Артем Анисимов (вы же понимаете, как тот действует). Есть все шансы для того, чтобы засверкать, если ему будут доверять. Пока же — только четвертое звено. Из хороших цифр — 80 процентов выигранных вбрасываний.

Артем АНИСИМОВ, «Чикаго» — 0+0, «+2» за 18 минут.

В сезоне: 39 матчей, 18+13, «+16».

Не удалось только забить, но все равно сыграл отлично. Правда, был на площадке, когда «Нэшвилл» забивал. И попал в курьезную ситуацию. Проиграл вбрасывание, но шайба угодила ему в живот. Собрался с силами, пошел за ней, но сломал клюшку. Так и забили. Сам бросил по воротам только раз.

Артемий ПАНАРИН, «Чикаго» — 1+0, «+1» за 17 минут.

В сезоне: 43 матча, 17+24, «+16».

Забил со своей любимой позиции — острый угол. Вратарь, кажется, должен ловить в такой ситуации, но многие не успевают должным образом подстроиться под бросок сходу. После гола немного потерялся и даже был удален в конце второго периода. Нанес два броска. Немного сыграл в большинстве, так как соперник получил лишь две минуты штрафа.

НЕ ПОПАЛИ.

Никита Нестеров из «Тампы» неожиданно не попал в состав после очень хорошей игры, а в прошлый раз мы удивлялись, что он сыграл после провала. То есть понятно же, что речь не в том, как именно играет наш хоккеист. Джон Купер просто не видит его в составе.

НАШИ В АХЛ.

«ХЕРШИ» — «УИЛКС-БЭРРИ» — 5:6 ОТ

Станислав ГАЛИЕВ, «Херши» — 2+0, «+2».

В сезоне: 17 матчей, 6+7, «+10».

Стал третьей звездой матча, нанес пять бросков и, кажется, получает удовольствие от хоккея. Но раз к нему нет интереса со стороны клубов НХЛ, то пора возвращаться в Россию.

«РОКФОРД» — «ЧИКАГО» — 6:3

Иван БАРБАШЕВ, «Чикаго» — 1+1, «-2».

В сезоне: 38 матчей, 17+17, «+3».

Теперь делит второе-третье место в списке лучших бомбардиров команды, но до первого — 16 пунктов. Зато вышел на третье место в списке снайперов лиги. Безусловно, у Ивана лучший сезон в карьере. Ждем шанса в «Блюз».

«ЛИХАЙ-ВЭЛЛИ» — «ЮТИКА» — 4:1

Радель ФАЗЛЕЕВ, «Лихай-Вэлли» — 0+0, «0».

В сезоне: 31 матч, 3+7, «+3».

Снова откатал без очков и без бросков. Не отмечается в протоколе уже шесть матчей подряд и за это время нанес всего два броска.

Андрей ПЕДАН, «Ютика» — 0+0, «-1».

В сезоне: 22 матча, 2+1, «+1».

Говорят, что уже завтра его снова могут вызвать в «Ванкувер», так как один из защитников получил травму. Но в АХЛ ему не интересно — факт. Нанес один бросок, но просто выходит на площадку, чтобы поддержать форму.

«ТОРОНТО» — «РОСЧЕСТЕР» — 3:4 ОТ

Ринат ВАЛИЕВ, «Торонто» — 0+0, «-1».

В сезоне: 33 матча, 2+7, «+1».

Опять был близок к тому, чтобы забить фарм-клубу «Баффало», нанес четыре броска, но не все из них были опасными.

«ПРОВИДЕНС» — «ХАРТФОРД» — 3:0

Антон ХУДОБИН, «Провиденс» — 21 отраженный бросок из 21.

В сезоне: 5 матчей, 90,6 процент отраженных бросков, 2,33 шайбы за матч.

После таких игр думаешь, а не поторопился ли «Бостон» с решением. Вполне возможно, наш голкипер выходил в трудный момент, когда не было поддержки со стороны партнеров. Получилось же остановить крепкий «Хартфорд». Стал третьей звездой матча.

Павел БУЧНЕВИЧ, «Хартфорд» — 0+0, «-1».

В сезоне: 2 матча, 1+0, «-1».

Нет, не забрали его обратно в «Рейнджерс» — просто дали передохнуть. Прервал свою забивную серию из пяти матчей (между четвертой и пятой играми был очень длинный период). Даже ни одного броска не нанес.

НАШИ В ЮНИОРСКИХ ЛИГАХ.

ЛИГА ОНТАРИО

Дмитрий Соколов из «Садбери» помог своей команде обыграть «Гуэлф» — 4:1. На счету нашего форварда дубль. Нападающий, не попавший на молодежный чемпионат мира, набрал 41 очко (30+11) в 36 матчах. А у проигравших отметили третьей звездой новичка лиги Дмитрия Саморукова. Он стал автором единственной шайбы. В 39 матчах наш защитник трижды забил и сделал 9 передач при показателе полезности — «-3».

ЛИГА КВЕБЕКА

Павел Колтыгин из «Драммондвилла» стал второй звездой матча против «Бэ-Комо», в котором его клуб уступил — 3:4. Наш форвард отметился заброшенной шайбой. Дела у Павла идут неплохо. В 39 матчах 18+15.

Вратарь Евгений Киселев из «Квебека» отлично сыграл в матче с «Вал д’Ором», отразив 32 броска, а его клуб победил — 4:1. Для Евгения эта восьмая победа в сезоне, а он выходил на площадку в 24 матчах. В среднем Киселев пропускает 3,78 шайбы.