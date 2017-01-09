Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28364022/
9 января 2017, 11:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Бостона» Лайлз вернулся на лёд после 20 матчей вне игры из-за травмы

Защитник «Бостон Брюинз» Джон-Майкл Лайлз вернулся в состав команды после пропуска 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за сотрясения мозга.

Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз» (3:4 ОТ), ставшем для него первой с ноября, он провёл на льду 15 с лишним минут, заработав показатель полезности «+1».

В 23 матчах нынешнего сезона 36-летний хоккеист набрал 5 (0+5) очков.

Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена