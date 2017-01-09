Защитник «Бостона» Лайлз вернулся на лёд после 20 матчей вне игры из-за травмы
Защитник «Бостон Брюинз»
Джон-Майкл Лайлз вернулся в состав команды после пропуска 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за сотрясения мозга.
Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз» (3:4 ОТ), ставшем для него первой с ноября, он провёл на льду 15 с лишним минут, заработав показатель полезности «+1».
В 23 матчах нынешнего сезона 36-летний хоккеист набрал 5 (0+5) очков.
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