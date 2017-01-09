«Он уже не тот маленький мальчик, которым когда-то был. В нём по-прежнему много страсти, и ему нравится веселиться, но это уже не то, что было в начале карьеры.



Он добился большинства индивидуальных целей, так что теперь настала пора командных свершений. Думаю, для него это важно. Он стал взрослее, изменился, и теперь для него это представляет главную ценность», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.