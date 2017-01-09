Б. Маклеллан: Овечкин не маленький мальчик, команда для него — главная ценность
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан считает, что нападающий столичной команды Александр Овечкин стал серьёзнее относиться к своей работе.
«Он уже не тот маленький мальчик, которым
Он добился большинства индивидуальных целей, так что теперь настала пора командных свершений. Думаю, для него это важно. Он стал взрослее, изменился, и теперь для него это представляет главную ценность», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
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