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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28363423/
9 января 2017, 10:37 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кенневилль — третий тренер в истории НХЛ, проведший 1500 матчей

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (5:2) стал для главного тренера «Чикаго Блэкхоукс» Джоэла Кенневилля 1500-м в лиге.

По этому показателю 58-летний специалист уступает только Скотти Боумэну (2141 матч) и Элу Арбуру (1607 матчей). Из действующих тренеров ближе всех к этой отметке находится Линди Рафф из «Даллас Старз» (1451 матч).

Кроме того, эта победа стала для Кенневилля 827-й в Национальной хоккейной лиге лиге, по их количеству он уступает только Боумэну (1244), опережая Арбура (782).

Чикаго Блэкхокс
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