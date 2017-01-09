Бедный, бедный Вася. «Питтсбург» разгромил «Тампу»

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Хоккеисты «Тампа-Бэй» в последних матчах отказываются помогать свою молодому вратарю: в очередной раз Андрей Василевский был оставлен на растерзание сопернику и пропустил 6 шайб после 40 бросков в створ в матче против «Питтсбурга».

ПРОВАЛ.

Еще в середине ноября Андрей Василевский говорил о том, что чем больше он получает игрового времени, тем увереннее себя чувствует, и что одна игра в неделю — «это уже кое-что». Едва ли он продолжает так думать сейчас. Пока из-за травмы отсутствует Бен Бишоп, Василевский каждый матч лицом к лицу сталкивается с радостями игры за команду, в которой вообще нет обороны. Джон Купер пошел в разнос, теперь он ставит Андрея вообще на все матчи. За последние три недели у россиянина было три случая со спаренными играми. Главный тренер «Тампы» объясняет ошибки своих игроков усталостью, но даже в третьем овертайме в плей-офф недопустимо играть в обороне так, как сейчас это делают «Лайтнинг».

Василевский, принимающий на себя все шишки, устает наверняка больше всего, причем не только в физическом плане, но и в моральном. Каким бы обидным не было поражение команды, на следующую игру Купер снова ставит Андрея. «Тампа» борется за плей-офф и пока туда не попадает, любые очки сейчас на вес золота, но неужели психология Василевского совсем ничего не стоит? Поднятый из фарм-клуба Адам Уилкокс протирает лавку, а в «Сиракьюзе» точно также без перерыва пашет еще одно юное дарование Кристерс Гудлевскис. Понятно, что Василевский в свои 22 года опытнее их обоих вместе взятых, но глядя, как безжалостно соперники расправляются с ним в контратаках, по-человечески хочется, чтобы этот кошмар для Андрея прекратился хотя бы на один матч.

Игра с «Питтсбургом» стала квинтэссенцией всего, что происходит сейчас с «Тампой». Период команда держалась, помогал Василевский, после даже повела в счете. А дальше начался кошмар. «Лайтнинг» начинали ошибаться целыми пятерками, и шайбы полетели. Команда буквально издевалась — только Василевский делал какой-нибудь крутой сэйв в сложной ситуации, как буквально в следующей атаке положение дел становилось совсем безнадежным, и здесь не мог спасти уже ни Андрей, ни Бишоп, ни любой другой голкипер лиги. Конор Шири отдает блестящий пас на ход Кросби — Василевский тащит, а буквально через полминуты «Питтсбург», закрепившийся в зоне, расчерчивает лед передачами, и тот же Шири добивает шайбу, юркнувшую под щитком вратаря.

Ошибались, разумеется, не только защитники. Кучеров потерял в шайбу в безобидной ситуации, подарив ее Мэтту Каллену, и тот вдвоем с Фером улетел в контратаку. Выражение лица Василевского было нечитаемым.

А вот так защитники «Тампы» играют на чужой синей линии. Строльман не только не сумел закрыть зону — с кем не бывает — он еще и проиграл в скорости целую вечность вингеру четвертого звена Скотту Уилсону.

Безусловно, голкипер должен выручать команду, когда защитники не справляются, и Василевский это делал, но он не может играть еще и в обороне. 34 отраженных броска, 40 отраженных бросков — и все это не обычные залпы прямо в живот вратарю, это свалки на пятаке, когда шайбу добивают несколько раз, прежде чем кто-то из партнеров выносит ее подальше.

И если с обороной «Тампы» все ясно, то в нападении хоккеисты Купера не реализовали в матче с «Пенс» и половины своих шансов. Они могли зацепиться за шайбу в зоне, красиво расставиться, но больше одного броска им редко когда давали нанести. Если «Питтсбург» кружил и кружил около ворот Василевского, много играя на добиваниях, то гости не были способны побороться за шайбу ни у бортов, ни на пятаке. Одним из немногих, кто не терял шайбу в единоборствах и кого не удавалось закрыть защитникам «Пингвинз», был Джонатан Друэн. Он открыл счет в матче и за всю игру нанес аж семь бросков по воротам, создавая моменты и своим партнерам. Именно после его шикарной передачи в большинстве отличился Наместников.

ХЕТ-ТРИК.

Нападающий «Чикаго» Райан Хартман оформил первый хет-трик в НХЛ, в свой дебютный сезон отличившись на домашнем льду за команду из родного города. Но едва ли уроженец Иллинойса мечтал именно о таком «кепкопаде» — две из трех шайб он забросил в пустые ворота, а первый его гол в матче долго рассматривали судьи, и выглядит он действительно довольно спорно. Но достижение есть достижение, да и именно Хартман помог «Чикаго» в третьем периоде превратить опасный счет 2:2 в почти разгромные 5:2.

Когда Райан забросил первую из двух шайб в пустые ворота, Кейн сказал одноклубнику, что команда обязательно даст ему бросить по пустой рамке еще раз, так что, возможно, это один из самых «читерских» хет-триков в этом сезоне.

И пусть «Нэшвилл» сейчас совсем не тот, что год или два назад, но это все еще принципиальный соперник для «Блэкхокс». Тот факт, что молодежь «Индейцев» помогает команде не только в играх с аутсайдерами «Востока», но и во встречах с западными конкурентами, должен радовать «Чикаго». Восточная конференция в этом сезоне резко рванула вперед, и теперь западным командам проще брать очки в играх друг с другом. Однако «Ястребы» традиционно очень плохо играют с ужасающе слабыми сейчас соседями по дивизиону «Колорадо» и «Виннипегом». И именно такие победы над некогда грозным и все еще неудобным «Нэшвиллом» должны помочь команде Кенневилля набрать необходимый запас очков для более-менее удобной сетки в плей-офф.

Против жесткой западной команды наконец хорошо сыграла и тройка Анисимова. Ей без проблем удавался вход в зону, и даже цепкие и грамотные защитники «Нэшвилла» не могли остановить эту безумную игру в пас, свойственную этому сочетанию. Панарин забросил 17-ю шайбу в сезоне после классического горизонтального паса от Кейна. Партнер Артемия Никлас Яльмарссон сказал, что понятия не имеет, как останавливать такие броски россиянина, а ведь шведский защитник славится тем, что может заблокировать практически любой летящий по льду предмет.

ПОБЕДА.

«Коламбус» после двух поражений подряд вернулся на круги своя, обыграв «Филадельфию». В команде Тортореллы что-то разладилось — если бы не великолепная игра Бобровского, победы бы им не видать. Россиянину не хватило до «сухаря» 17 секунд — Шенн после отличного броска Проворова поймал отскок и переправил шайбу в ворота.

ЦИФРЫ.

Нападающий «Чикаго» Райан Хартман стал самым молодым автором хет-трика с 2010 года, когда три шайбы в ворота «Ванкувера» во втором раунде плей-офф забросил Джонатан Тэйвз. Также Хартман стал третьим игроком «Блэкхокс» за 22 года, оформившим хет-трик в третьем периоде — в 2007 году это сделали Патрик Шарп и Джастин Бафлин.

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн набрал 3 (0+3) очка в матче против «Нэшвилла», поднявшись на второе место в списке бомбардиров лиги, поравнявшись с Сидни Кросби — он уступает канадцу только по числу заброшенных шайб.

«Миннесота» под руководством Будро приехала в гости к бывшей команде Брюса — «Анахайму» — и победила (2:1), продлив выездную результативную серию до 10 матчей.

Новичок «Каролины» Себастьян Ахо оформил дубль в матче против «Бостона», в том числе отличившись в овертайме, благодаря чему «Харрикейнс» выиграли 11-й домашний матч из 13 последних.

«Питтсбург» продлил домашнюю результативную серию до 12 матчей. В этом сезоне «Пенс» дома уступили в основное время лишь дважды.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (0+2) очка в матче с «Оттавой», упрочив лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. На счету форварда 48 (14+34) очков в 42 матчах сезона.

Джоэль Кенневилль («Чикаго») провел 1500-й матч в качестве главного тренера в НХЛ. Выше него по этому показателю только Эл Арбор (1607 игр) и Скотти Боумэн (2141 игра).