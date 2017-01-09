Самолет с хоккеистами «Даллас Старс» вынужденно сел из-за задымления
Самолет с игроками клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» спустя пять минут после взлета был вынужден вернуться в аэропорт
Сент-Луиса из-за задымления, возникшего в кабине пилотов. Об этом сообщает издание Belleville News-Democrat.
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Видимо, что-то случилось...
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По данным пожарной службы аэропорта, причиной появления дыма стали несущественные проблемы с электрикой. В
В воскресенье, 8 января, «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сент-Луис Блюз» (3:4), после чего команда должна была лететь в
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