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9 января 2017, 9:58 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Самолет с хоккеистами «Даллас Старс» вынужденно сел из-за задымления

Самолет с игроками клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» спустя пять минут после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Сент-Луиса из-за задымления, возникшего в кабине пилотов. Об этом сообщает издание Belleville News-Democrat.

Самолет с игроками клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Даллас <span class=error>Старс</span> спустя пять минут после взлета был вынужден вернуться в аэропорт <nobr>Сент-Луиса</nobr> <nobr>из-за </nobr>задымления возникшего в кабине пилотов. Об этом сообщает издание Belleville <nobr>News-Democrat.</nobr> Увеличить
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По данным пожарной службы аэропорта, причиной появления дыма стали несущественные проблемы с электрикой. В пресс-службе «Далласа» отметили, что пассажиры даже не заметили дыма. Всего на борту находились 50 человек, включая игроков, тренерский штаб и персонал «Старс». В результате за хоккеистами прилетел другой самолет.

В воскресенье, 8 января, «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сент-Луис Блюз» (3:4), после чего команда должна была лететь в Лос-Анджелес на выездную встречу с местным клубом, запланированную на понедельник, 9 января.

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