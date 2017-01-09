Самолет с хоккеистами «Даллас Старс» вынужденно сел из-за задымления

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По данным пожарной службы аэропорта, причиной появления дыма стали несущественные проблемы с электрикой. В пресс-службе «Далласа» отметили, что пассажиры даже не заметили дыма. Всего на борту находились 50 человек, включая игроков, тренерский штаб и персонал «Старс». В результате за хоккеистами прилетел другой самолет.

В воскресенье, 8 января, «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сент-Луис Блюз» (3:4), после чего команда должна была лететь в Лос-Анджелес на выездную встречу с местным клубом, запланированную на понедельник, 9 января.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">After an emergency landing after takeoff due to an electrical issue, the team has boarded a new plane and is currently traveling to LA.</p>— Dallas Stars (@DallasStars) <a href="https://twitter.com/DallasStars/status/818206940232904706">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>