Кейн догнал Кросби, а Бобровский начал новую победную серию

Кейн и Панарин поздравили тренера

Домашний матч «Чикаго» с «Нэшвиллом» стал 1500-м в качестве главного тренера клуба НХЛ для наставника «чёрных ястребов» Джоэля Кенневилля. Специалист, в активе которого три завоёванных Кубка Стэнли, стал третьим в истории лиги, кто добрался до этой грандиозной отметки: больше него тренировали лишь легендарный Скотти Боумэн (2 141 матч) и создатель династии «Айлендерс» Эл Арбур (1 607). В такой день хоккеисты «Чикаго» просто не могли огорчить своего главного тренера, отыграв матч на высочайшем уровне интенсивности.



Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 9.01.2017, 3:00 5:2 Чикаго Блэкхокс Нэшвилл Предаторз

Задал тон игре Артемий Панарин, открывший счёт в середине первого периода. Воспользовавшись удобной передачей Патрика Кейна, россиянин мощно выстрелил в касание, набрав своё третье результативное очко в четырёх последних матчах.

«Нэшвилл» смог на некоторое время перехватить инициативу, и до середины встречи удерживал ничейный счёт, но затем в роли неожиданного героя у «Чикаго» выступил 22-летний форвард Райан Хартман, который проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ. За 8 минут он оформил хет-трик (третий гол был забит в пустые ворота), сделав победу «Блэкхоукс» радостной и яркой, но вместе с ним лавры главной звезды встречи заслужил и Патрик Кейн. 88-й номер «Чикаго» трижды ассистировал партнёрам, и за счёт этого результативного спурта смог догнать Сидни Кросби в гонке бомбардиров. У обоих нападающих в настоящее время по 44 очка, но они на 4 балла отстают от лидера Коннора Макдэвида, который оформил асситентский дубль во встрече с «Оттавой».



«Было приятно видеть, как мы отреагировали на счёт 2:2 и сопротивление “Нэшвилла”. Третий период остался полностью за нами, и нам нужно использовать это, как фундамент для будущих побед», — сказал Кейн.





Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 9.01.2017, 2:00 2:1 ОТ Коламбус Блю Джэкетс Филадельфия Флайерз

Бобровский начал новую победную серию

После шестнадцати побед подряд «Коламбус» потерпел два обиднейших поражения, разгромно уступив «Вашингтону» (0:5) и позволив «рейнджерам» отыграться со счёта 1:4 (5:4). В домашней игре с «Филадельфией» команда Сергея Бобровского смогла прервать неудачную полосу, а сам российский голкипер не без удовольствия обыграл свой прежний клуб. 25 сейвов Бобровского помогли «Блю Джекетс» выиграть, но лавры главного творца победы достались не ему, а капитану команды Нику Фолиньо, который забил победный гол на третьей минуте овертайма.

«Коламбус» сохранил за собой первое место в лиге и стал первой командой в текущем сезоне, кто добрался до отметки в 60 набранных очков.

«Здорово, что мы смогли выиграть в такой ситуации — приятно вернуться на победные рельсы и снова почувствовать уверенность. Каждая игра складывается по-разному и необходимо фокусироваться на собственных действиях. Регулярный чемпионат состоит из 82 матчей и невозможно выиграть все из них. Мы не ставим перед собой такой задачи, а главное — то, как мы реагируем на неудачи. Конечно, на такой длинной дистанции будут какие-то падения. Был ли матч с “Филадельфией” особенным для меня? Безусловно. У меня хорошие воспоминания о “Флайерз”, я благодарен этой организации за шанс, который я получил. Конечно, это было дополнительной мотивацией для меня», — сказал Бобровский после матча.





Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 9.01.2017, 1:00 6:2 Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа»: снова крупная неудача

«Молнии» потерпели четвёртое поражение подряд, крупно проиграв в гостях «Питтсбургу». За эти четыре проигрыша «Тампа» пропустила в свои ворота 22 шайбы, и вратарю «Лайтнинг» Андрею Василевскому никак не удаётся выйти на тот уровень игры, который позволил бы южанам рассчитывать на очки даже при всех недостатках обороны. В поединке с «Пингвниз» уфимец вновь не заслужил особой критики, но определённые помарки в его действиях присутствовали, и вкупе с низким уровнем интенсивности в игре партнёров это привело к печальному итогу.

«Не надо винить Андрея. Посмотрите на третий и четвёртый голы “Питтсбурга”, когда мы поднесли соперникам шайбу на блюдечке. При счёте 2:1 Васи сделал несколько потрясающих “спасений”, но наша игра в обороне оставляет желать много лучшего», — взял россиянина под защиту главный тренер «Тампы» Джон Купер.



«Да, надо лучше защищать свои ворота», — признал защитник Антон Строльман. После этого проигрыша «Тампа» отстаёт от второй «уайлд кард» на шесть очков, и главным соперником для «Лайтнинг» является «Оттава», которая опережает «молний» на четыре балла и занимает третью строчку в Атлантическом дивизионе.

У «Питтсбурга» в этом матче набрали очки 12 разных хоккеистов, но удивительным образом в эту дюжину не попал Евгений Малкин, который отметился лишь удалением за задержку клюшкой Никиту Кучерова.





Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 9.01.2017, 4:00 1:2 Анахайм Дакс Миннесота Уайлд

Будро вернулся и победил

Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро триумфально вернулся в Анахайм, где он на протяжении пяти сезонов работал главным тренером «Дакс» (2011 — 2016). «Дикарям» удалось остановить калифорнийцев, которые выиграли три предыдущих матча: пропустив в первом периоде от Райана Кеслера, хоккеисты «Уайлд» взвинтили темп и смогли переломить ход матча. Преимущество гостей по броскам во второй двадцадиминутки было близко к троекратному, и именно этот отрезок стал ключевым для результата. С интервалом в полторы минуты защитники гостей Дамба и Спаржон забили по голу, и отыграть этот дефицит «Анахайм» так и не смог.

«Мне нравится. Когда выигрываешь, то легко отвечать на вопросы о том, как тебе игралось против бывших друзей. Я повидался со многими людьми, которые сохранили обо мне хорошее мнение и добрую память. Это был хороший подарок мне на день рождения», — сказал Будро, которому в понедельник исполняется 62 года.