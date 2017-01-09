Нападающий «Каролины» Ахо стал первой звездой дня НХЛ
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
В матче против «Бостона», в котором его команда победила со счетом 4:3, форвард отметился двумя заброшенными шайбами, одна из которых стала победной.
Второй звездой дня стал нападающий «Оттавы» Марк Стоун, в игре с «Эдмонтоном» (5:3) забивший гол и сделавший две результативные передачи. Третьей звездой признан нападающий «Чикаго» Райан Хартман, который в матче с «Нэшвиллом» (5:2) оформил первый в своей карьере
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