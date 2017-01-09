«Коламбус» обыграл «Филадельфию», Бобровский отразил 25 бросков и стал первой звездой
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбуса» обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Шайбами в основное время отметились Дэвид Савар (у «Коламбуса» на 28-й минуте) и Брэйден Шенн (у «Филадельфии» на 60-й минуте), которому ассистировал Иван Проворов. Победу «Коламбусу» на 63-й минуте принес Ник Фолиньо. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 25 бросков и был признан первой звездой матча.
В матче «Питтсбурга » с «Тампой-Бэй» — 6:2 (0:0, 2:1, 4:1) — у гостей шайбой отметился Владислав Наместников (46), голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 34 броска из 40.
Результаты других игр дня:
«Каролина» — «Бостон» — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0),
«Оттава» — «Эдмонтон» — 5:3 (2:0, 2:3, 1:0),
«Чикаго» — «Нэшвилл» — 5:2 (2:1, 0:0, 3:1), голом у хозяев отметился Артемий Панарин, а Райан Хартман сделал хет-трик;.
«Анахайм» — «Миннесота» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).
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