Врачи диагностировали у хоккеиста «Виннипега» Патрика Лайне сотрясение мозга

Игрок получил травму в субботу в матче регулярного чемпионата с «Баффало». Инцидент произошел в третьем периоде, когда защитник «клинков» Джейк Маккейб применил против финна силовой прием, нанеся ему удар в область головы. В итоге Лайне не смог подняться самостоятельно и покинул лед при помощи партнеров, а в дальнейшем так и не вернулся в игру. Прием Маккейба спровоцировал массовую драку с участием хоккеистов обеих команд.

Как сообщил тренер «Джетс» Пол Морис, относительно сроков восстановления 18-летнего Лайне пока ничего неизвестно. «У Патрика сотрясение, — сказал Морис. — В субботу вечером он прошел медицинское обследование. Сегодня он еще раз покажется врачам. Так что он будет восстанавливаться, пока не пропадут симптомы, после чего увеличит нагрузку и будет готовиться к возвращению на лед. В подобных случаях о сроках выздоровления говорить не приходится».

Морис также сообщил, что не собирается жаловаться на силовой прием Маккейба. «Это очень жесткий силовой прием. Такое случается. Он не был грязным», — отметил он.

В нынешнем сезоне Лайне провел за «Виннипег» 42 игры, в которых набрал 37 очков (21 шайба + 16 передач).