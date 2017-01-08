Кросби, Овечкин, Ягр и ещё 7 лучших хоккеистов 2016 года

С наступлением нового 2017 года вспоминаем, кто из хоккеистов удачно сыграл годом ранее. Некоторые великолепно проявили себя в клубе, другие помимо клубных дел здорово смотрелись и на уровне сборной. А кто-то, как нестареющий Ягр, продолжал штамповать рекорды.



н. Сидни Кросби, 29 лет

Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби провёл сильный год. Во-первых, Кросби и партнёрам удалось выиграть Кубок Стэнли в составе «пингвинов», а Сид привычно был одним из лидеров клуба. А во-вторых, канадцы стали триумфаторами Кубка мира в Торонто. И здесь не обошлось без Кросби, который вёл партнёров за собой. И в плей-офф НХЛ, и на Кубке мира Кросби признавали самым ценным игроком турнира.

н. Яромир Ягр, 44 года

Форвард «Флориды» Яромир Ягр поражает всех своим спортивным долголетием. В 44 года Ягр не только играет в хоккей, но ставит один рекорд за другим, а также вносит весомый вклад в успехи «Пантерз». Так, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» чех отметился голевой передачей на Александра Баркова. Это очко не помогло «пантерам» одержать победу (1:3), но стало для ветерана 1888-м (755+1133) в карьере в регулярных чемпионатах. По этому показателю нападающий вышел на чистое второе место в истории НХЛ, обогнав Марка Мессье, у которого 1887 (694+1193) очков. Лидером является Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков.

н. Александр Овечкин, 31 год

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сбавляет оборотов, постоянно держа в напряжении соперников. Да, периодически случаются спады, но у кого их не бывает? Без регулярно обновляемых рекордов у Овечкина, как и у Кросби с Ягром, у россиянина не обходится. Овечкин очень хорош в большинстве. Именно он первым из наших соотечественников забросил в матчах регулярных чемпионатов НХЛ 200 шайб при численном большинстве. Постоянно, как появляется возможность, приезжает в сборную страны. Был капитаном на Кубке мира.



в. Кэри Прайс, 29 лет

Сложно представить нынешний «Монреаль» и сборную Канады без голкипера Кэри Прайса. Как только у вратаря случается травма, в команде начинается если не паника, то беспокойство. Сверхнадёжный и мастеровитый Прайс регулярно выручает «Канадиенс», здорово он выглядел и на прошедшем в 2016 году Кубке мира, став первым номером «кленовых листьев». Зачастую разгораются споры, кто же лучший голкипер планеты на данный момент: Прайс или «рейнджер» Лундквист?

н. Евгений Малкин, 30 лет

Для Евгения Малкина 2016 год вообще стал успешным, да и сам спортсмен провёл его очень достойно. Семья, рождение ребёнка, психологический подъём и второй в карьере Кубок Стэнли, выигранный с «Питтсбургом». У Малкина, как и другого россиянина — Овечкина, — тоже не обошлось без спадов, однако в целом Евгений продемонстрировал свой высочайший уровень.



н. Патрик Лайне, 18 лет

2016 год подарил миру немало восходящих хоккейных звёзд. К примеру, форварда Патрика Лайне, просто блестяще проявившего себя на молодёжном чемпионате мира в Хельсинки. В итоге финн был выбран в первом раунде драфта под вторым номером «Виннипегом». В свои 18 лет Лайне является не только лидером «Джетс», но и занимает лидирующие позиции в списке снайперов НХЛ. Он и Мэттьюс являются главными открытиями прошедшего года среди молодёжи.

н. Брэд Маршан, 28 лет

Сколько же проблем доставила тройка Кросби, Маршана и Бержерона на Кубке мира своим соперникам! Пострадали все, в том числе и сборная России. Маршан, который прекрасно знаком с Бержероном по выступлению за «Бостон», отлично вписался в созданное Майком Бэбкоком звено в сборной, выстреливая в самый нужный момент. Такие игроки ценны вдвойне. В итоге тройка Маршан — Кросби — Бержерон набрала 25 очков на Кубке мира. Выдающийся результат.

н. Патрик Кейн, 28 лет

Ещё один форвард — Патрик Кейн — ярко проявил себя в клубе. Именно американец получил «Харт Трофи» на церемонии вручении личных наград в Лас-Вегасе, которая состоялась в конце июня прошлого года. В прошедшем регулярном сезоне Кейн набрал 106 (46+60) очков в 82 матчах. Ассоциация спортивных журналистов НХЛ остановила свой выбор на Патрике. По итогам голосования Кейн обошёл Сидни Кросби и Джейми Бенна.

н. Артемий Панарин, 25 лет

Нельзя не включить в этот список россиянина и Артемия Панарина, проведшего очень яркий сезон в НХЛ. Дебют Артемия за «Чикаго» получился до такой степени удачным, что форварду вручили приз «Колдер Трофи» как лучшему новичку. Такое признание говорит само за себя. Ну и связка Панарина с Кейном прекрасно сыгралась. По словам самих хоккеистов, они понимают друг друга с полуслова, будто играют вместе всю жизнь.



з. Брент Бёрнс, 31 год

Один из самых узнаваемых защитников мира, бородатый канадец Брент Бёрнс из «Сан-Хосе» дошёл вместе с командой до финала Кубка Стэнли, а также удачно слетал в Торонто на Кубок мира со сборной Канады. Бёрнс обладает хорошим броском, ценен в большинстве, а уж внешний вид у Брента такой, что испугается любой оппонент.