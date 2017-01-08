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8 января 2017, 14:36 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Овечкин: Матч с «Оттавой» получился скучным

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от игры с «Оттава Сенаторз» (1:0).

«Матч получился скучным для обеих команд, моментов было немного, парочка попаданий в штангу. Мы хотели использовать те моменты, что “Оттава” дала нам создать, после чего обороняли своё преимущество.

Мы отлично поработали при игре в меньшинстве, было много блоков, а наш вратарь Брэйден Холтби вновь был великолепен. Сейчас мы делаем то, что от нас требуется, и набираем очки», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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