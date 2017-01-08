Радулов: Дебютная шайба Щербака в НХЛ получилась очень важной для «Монреаля»

Встреча «Торонто» — «Монреаль», которая является одним из самых принципиальных противостояний в НХЛ, прошла в субботу на льду «кленовых листьев» и завершилась победой канадского клуба со счетом 5:3. Щербак отличился в дебютном матче в лиге, забросив третью шайбу своей команды, а Радулов набрал в матче 2 очка (1 шайба + 1 передача) и стал первой звездой игры.

«Я очень рад тому, как он играл сегодня. Он боролся, выиграл все свои сражения на льду и забил очень ценный гол для нас. Когда мы повели в две шайбы в дебюте, мы немного расслабились и позволили соперникам сравнять. Но Щербак забросил отличную шайбу, я очень рад, что он забил дебютный гол, который стал таким важным для команды», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

Сам Щербак отметил, что даже не мог мечтать о лучшем дебюте в лиге.

«Я не смел даже мечтать об этом! Я мечтал только хотя бы выйти на лед в своей первой игре в НХЛ, а сразу забить гол — это просто потрясающе», — признался 21-летний россиянин.