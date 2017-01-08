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8 января 2017, 14:23 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Радулов: Дебютная шайба Щербака в НХЛ получилась очень важной для «Монреаля»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов поздравил своего соотечественника и партнера по команде Никиту Щербака с дебютной шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и отметил, что гол Щербака в матче с «Торонто Мейпл Лифс» получился очень важным для «Монреаля».

Встреча «Торонто» — «Монреаль», которая является одним из самых принципиальных противостояний в НХЛ, прошла в субботу на льду «кленовых листьев» и завершилась победой канадского клуба со счетом 5:3. Щербак отличился в дебютном матче в лиге, забросив третью шайбу своей команды, а Радулов набрал в матче 2 очка (1 шайба + 1 передача) и стал первой звездой игры.

«Я очень рад тому, как он играл сегодня. Он боролся, выиграл все свои сражения на льду и забил очень ценный гол для нас. Когда мы повели в две шайбы в дебюте, мы немного расслабились и позволили соперникам сравнять. Но Щербак забросил отличную шайбу, я очень рад, что он забил дебютный гол, который стал таким важным для команды», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

Сам Щербак отметил, что даже не мог мечтать о лучшем дебюте в лиге.

«Я не смел даже мечтать об этом! Я мечтал только хотя бы выйти на лед в своей первой игре в НХЛ, а сразу забить гол — это просто потрясающе», — признался 21-летний россиянин.

Монреаль Канадиенс
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Незабываемый момент: Никита Щербак отличился в дебютной игре в НХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) в ночь на воскресенье увидела второй дебют российского игрока за сутки — вслед за Владиславом Каменевым из «Нэшвилла» в североамериканском чемпионате провел первый матч нападающий Никита Щербак, чья шайба помогла «Монреалю» переиграть принципиального соперника «Торонто».
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