Незабываемый момент: Никита Щербак отличился в дебютной игре в НХЛ

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Щербак, выступающий на позиции правого нападающего, провел на льду 9 минут 6 секунд, и по итогам встречи, завершившейся победой «Канадиенз» со счетом (5:3), заработал показатель полезности «+1». Россиянин отличился на 20-й минуте первого периода, реализовав численное преимущество.

«Этот момент я никогда не забуду! Иногда все складывается даже лучше, чем ты мечтал», — написал Щербак в своем аккаунте в Instagram сразу после встречи.

Не скрывал эмоций 21-летний россиянин и перед журналистами: «Конечно, это офигенные ощущения! Тем более, что это случилось в матче с “Торонто”. О таком дебюте в НХЛ мечтает любой игрок, как мне кажется. Непередаваемые впечатления, это настоящая мечта».

Выбрал идеальный момент

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс отметил, что шайба российского форварда стала переломной в матче. «Он выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ. “Торонто” отыграл две шайбы и выровнял положение, так что нам нужно было снова переломить ход встречи. Безусловно, этот гол сильно помог команде», — сказал голкипер.

Сам россиянин подчеркнул, что заброшенная шайба помогла ему избавиться от волнения.

«В России и во всем мире знают, что это за битва — все бьются, все пытаются что-то доказать, за этим всегда интересно наблюдать. В большинстве чувствую себя комфортно. Конечно, после заброшенной шайбы волнение заметно ушло, втянулся после первого периода (смеется). В третьем уже начала накапливаться усталость, но ничего страшного, мы все выдержали и добились победы», — признался Щербак.

Использовал шанс

Главный тренер команды Мишель Террьен и один из ее лидеров и соотечественник Щербака Александр Радулов заявили, что молодой россиянин смог воспользоваться своим шансом. «Есть причины, по которым я дал Щербаку сыграть в большинстве. Парень обладает высоким мастерством. Мы хотели дать ему возможность проявить себя, так что в команде все рады, что он сумел этим воспользоваться», — отметил специалист.

«Я сам был молодым и знаю, как тяжело начинать свою карьеру в НХЛ, — сказал 30-летний Радулов. — Конечно, присутствует волнение, поэтому важно выходить в каждой смене и отрабатывать по полной. Появился момент, и он им прекрасно воспользовался».

«Никита — молодой и талантливый пацан, который обладает хорошим видением площадки. Он очень здорово разобрался в ситуации», — добавил россиянин.

Карьера

Профессиональную карьеру Щербак начал в сезоне-2012/13 в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Капитан» из Ступино, набрав в 50 матчах 14 очков (7 шайб + 7 передач). В 2014 году нападающий был задрафтован «Монреалем» под общим 26-м номером.

Сезоны-2013/14 и 2014/15 форрвад провел в Западной хоккейной лиге (ЗХЛ) сначала выступал за «Саскатун Блейдз» (28 шайб и 50 передач в 65 играх), затем — за «Эверетт Сильвертипз» (27 шайб и 55 передач в 65 играх). С 2015 года играл за фарм-клуб «Монреаля» — команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Сент-Джонс Айскэпс». В прошлом сезоне в 48 матчах Щербак забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач.

Каменев, выступающий на позиции левого нападающего, дебютировал за «Нэшвилл» в ночь на субботу в игре с «Флоридой» (1:2). 20-летний россиянин сыграл 10 минут и 21 секунду, нанес один бросок по воротам, провел один силовой прием, получил малый штраф за подножку и заработал показатель полезности «-1».