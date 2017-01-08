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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28357071/
8 января 2017, 13:12 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Никита Щербак: Вообще ощущения офигенные! Такой дебют я даже представить не мог

Корреспондент «Советского спорта» в Торонто взяла интервью у Никиты Щербака, который забил гол в первом же матче за «Монреаль».

— Никита, вы могли вообще представить такой сюжет? Дебют за «Монреаль», и сразу гол.
— Конечно, я даже об этом не мечтал. Если честно, думал только о том, как выйти на лед в своем первом матче НХЛ. Но тут удалось сразу гол забить. Это фантастика!

— Как вам темп этой игры?
— Все очень здорово. Я немного нервничал в начале первого периода, но потом начал чувствовать себя более уверенно. Я думаю, сегодня был отличный игровой темп. Вообще «Торонто Мэйпл Лифс» — быстрая команда, но мы хорошо держали скорость все 60 минут.

— Вы знали, что будете сегодня играть?
— Не совсем. Я видел свой номер на табло перед игрой, но не был до конца уверен.

Вообще ощущения офигенные. Я, конечно, мечтал о своей первой игре в НХЛ и тем более забить первый гол первым броском. Я думаю, об этом мечтает каждый молодой игрок. Но самое главное — это сегодняшний результат, мы выиграли. Вся команда очень хорошо боролась.

— Что будете делать с первой шайбой, которую вам подарили как сувенир?
— Я оставлю ее у себя до конца сезона, а потом отвезу домой родителям. Я просто обязан подарить эту шайбу им. Это был гол для них, потому что они вложили в меня столько сил, и именно благодаря им я здесь. Раньше было тяжело, они очень помогли, и я счастлив, что у меня такие родители.

— Какую задачу поставил перед вами сегодня Мишель Террьен?
— Тренер сказал играть в темпе, потому что хоккей в НХЛ — это очень быстрая игра, которая отличается от фарм-клуба. Нужно бежать на скорости, думать быстро и при этом не делать ошибок.

— Поддерживают ли вас русскоговорящие ветераны в «Монреале»?
— Да, безусловно, ребята в этом плане молодцы. Конечно, это очень помогает, когда рядом наши русские парни — особенно такие опытные как Андрей Марков, Александр Радулов, Алексей Емелин. Вчера вечером мы ходили с ребятами на ужин, хорошо пообщались, они меня поддержали. Они знают, как нужно играть в НХЛ, поэтому мне с ними гораздо легче.

— Насколько я знаю, у вас недавно была травма плеча. Как вы себя сейчас чувствуете?
— Я уже почти полностью восстановился, так что теперь все хорошо.

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