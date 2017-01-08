Щербак: Избавился от волнения после первой заброшенной шайбы в НХЛ

21-летний россиянин в ночь на воскресенье дебютировал в НХЛ за «Канадиенз» в игре против «Торонто» (5:3), в которой сразу же отметился голом. За несколько секунд до конца первого периода форвард реализовал численное преимущество.

«В эпизоде с голом мне немного повезло, конечно, — считает Щербак. — Наш защитник Джефф Петри хорошо разобрался в ситуации, и шайба досталась мне. Так получилось, что удачно убрал вратаря».

«Конечно, это офигенные ощущения! Тем более, что это случилось в матче с “Торонто”. О таком дебюте в НХЛ мечтает любой игрок, как мне кажется. Непередаваемые впечатления, это настоящая мечта», — добавил хоккеист.

Также россиянин отметил, что втянулся в игру после первой заброшенной шайбы в НХЛ.