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8 января 2017, 12:59 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Щербак: Избавился от волнения после первой заброшенной шайбы в НХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Монреаля» Никита Щербак признался, что волнение ушло после первой в карьере заброшенной шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова игрока приводит пресс-служба НХЛ.

21-летний россиянин в ночь на воскресенье дебютировал в НХЛ за «Канадиенз» в игре против «Торонто» (5:3), в которой сразу же отметился голом. За несколько секунд до конца первого периода форвард реализовал численное преимущество.

«В эпизоде с голом мне немного повезло, конечно, — считает Щербак. — Наш защитник Джефф Петри хорошо разобрался в ситуации, и шайба досталась мне. Так получилось, что удачно убрал вратаря».

«Конечно, это офигенные ощущения! Тем более, что это случилось в матче с “Торонто”. О таком дебюте в НХЛ мечтает любой игрок, как мне кажется. Непередаваемые впечатления, это настоящая мечта», — добавил хоккеист.

Также россиянин отметил, что втянулся в игру после первой заброшенной шайбы в НХЛ.

«В России и во всем мире знают, что это за битва — все бьются, все пытаются что-то доказать, за этим всегда интересно наблюдать. В большинстве чувствую себя комфортно. Конечно, после заброшенной шайбы волнение заметно ушло, втянулся после первого периода (смеется). В третьем уже начала накапливаться усталость, но ничего страшного, мы все выдержали и добились победы», — признался Щербак.

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