Новичок «Калгари» Ткачак довёл свою результативную серию до девяти матчей
Форвард «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачак сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).
19-летний игрок довёл свою результативную серию до девяти матчей, в них он набрал 10 (1+9) очков.
Всего на счету 6-го номера драфта НХЛ-2016 25 (7+18) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В гонке бомбардиров среди новичков он идёт на 5-м месте.
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