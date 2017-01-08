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8 января 2017, 12:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Новичок «Калгари» Ткачак довёл свою результативную серию до девяти матчей

Форвард «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачак сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

19-летний игрок довёл свою результативную серию до девяти матчей, в них он набрал 10 (1+9) очков.

Всего на счету 6-го номера драфта НХЛ-2016 25 (7+18) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В гонке бомбардиров среди новичков он идёт на 5-м месте.

Калгари Флэймз
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