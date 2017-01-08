Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28356680/
8 января 2017, 12:37 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Сан-Хосе» победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. «Сан-Хосе» поддел «Детройт» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской (16-я минута), Мирко Миллер (18), Патрик Марло (20), Джо Павелски (42, 51) и Миккель Бедкер (45). У проигравших шайбы забросили Томас Ванек (13), Энтони Манта (44) и Андрес Атанасью (54).

«Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений.

В следующем матче «Сан-Хосе» 11 января встретится на везде с «Эдмонтоном», «Детройт» в тот же день сыграет в гостях с «Чикаго».

Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Детройт Ред Уингз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
8 января

Голы Радулова и Щербака помогли "Монреалю" победить "Торонто" в матче НХЛ

Федерация футбола Кот-д'Ивуара сообщила о переговорах с РФС по товарищескому матчу

Внимание, воздух: в Москве прошел этап Кубка мира по сноуборду