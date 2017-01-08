«Сан-Хосе» победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. «Сан-Хосе» поддел «Детройт» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской (16-я минута), Мирко Миллер (18), Патрик Марло (20), Джо Павелски (42, 51) и Миккель Бедкер (45). У проигравших шайбы забросили Томас Ванек (13), Энтони Манта (44) и Андрес Атанасью (54).
«Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений.
В следующем матче «Сан-Хосе» 11 января встретится на везде с «Эдмонтоном», «Детройт» в тот же день сыграет в гостях с «Чикаго».
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