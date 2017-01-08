Кэри Прайс: Щербак выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ

21-летний россиянин своим первым же броском поразил ворота соперника и сделал счет 3:2 за секунду до финальной сирены.

— Шайба, которую забросил Щербак, стала переломной в этом матче, — цитирует пресс-служба лиги Прайса. — Он выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ. «Торонто» отыграл две шайбы и выровнял положение, так что нам нужно было снова переломить ход встречи. Безусловно, этот гол сильно помог команде.