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8 января 2017, 12:50 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Кэри Прайс: Щербак выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс назвал переломным моментом шайбу российского нападающего Никиты Щербака в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3).

21-летний россиянин своим первым же броском поразил ворота соперника и сделал счет 3:2 за секунду до финальной сирены.

— Шайба, которую забросил Щербак, стала переломной в этом матче, — цитирует пресс-служба лиги Прайса. — Он выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ. «Торонто» отыграл две шайбы и выровнял положение, так что нам нужно было снова переломить ход встречи. Безусловно, этот гол сильно помог команде.

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