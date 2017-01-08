Кэри Прайс: Щербак выбрал идеальное время для своего первого гола в НХЛ
Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс назвал переломным моментом шайбу российского нападающего Никиты Щербака в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3).
21-летний россиянин своим первым же броском поразил ворота соперника и сделал счет 3:2 за секунду до финальной сирены.
— Шайба, которую забросил Щербак, стала переломной в этом матче, — цитирует
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