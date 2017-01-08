Раск делит с Бримсеком второе место в истории «Бостона» по шат-аутам

Финский хоккеист отразил все 25 бросков. Этот шат-аут стал для него пятым в сезоне и 35-м в карьере.



Таким образом, Раск разделил второе место в истории американской корманды Национальной хоккейной лиги с Фрэнком Бримсеком. Лидерство принадлежит Тини Томпсону (74 шат-аута), выступавшему в 1930-е годы. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.