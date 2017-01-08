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8 января 2017, 12:49 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Раск делит с Бримсеком второе место в истории «Бостона» по шат-аутам

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флорида Пантерз» (4:0).

Финский хоккеист отразил все 25 бросков. Этот шат-аут стал для него пятым в сезоне и 35-м в карьере.

Таким образом, Раск разделил второе место в истории американской корманды Национальной хоккейной лиги с Фрэнком Бримсеком. Лидерство принадлежит Тини Томпсону (74 шат-аута), выступавшему в 1930-е годы. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Бостон Брюинз
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