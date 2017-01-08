Радулов и Щербак «зажгли» в Торонто, Кучеров не спас «Тампу»

Погружение «Тампы»



«Молнии», считавшиеся одним из фаворитов Восточной конференции, продолжают погружаться в пучину турнирной таблицы. После разгрома от «Нэшвилла» в предыдущем матче (1:6) взгляды специалистов были обращены на голкипера Андрея Василевского, который не слишком удачно заменяет на посту номер один травмированного Бена Бишопа. Излишняя нервозность уфимца была отмечена даже наблюдателями из других клубов.



«Я написал Василевскому сообщение с вопросом о том, как он себя чувствует. Он ответил, что эмоционально устал, что слишком много думает о случившемся. Василевский — это такой парень, который постоянно давит сам на себя. Наверное, он хотел бы один раз завоевать место в воротах и больше никогда его не уступать. Здесь есть тонкие психологические моменты. Вероятно, он слишком сильно себя накручивает», — сказал тренер вратарей «Оттавы» Чарльз Мактавиш, с которым Василевский занимается каждое лето на протяжении долгого времени.



Выездной матч с «Филадельфией» стал девятым подряд стартом для Андрея, и перед игрой россиянина поддержал Бишоп, который должен вернуться в строй в середине января. «У меня была похожая ситуация в 2013 году в “Оттаве”. Была серия из девяти матчей, в которых я выходил в первых минут. Это дало возможность получить ценный опыт, обрести уверенность, чтобы стать первым номером команды. Именно через это шесть-семь стартов за сезон превращаются в 60», — заявил Бишоп. «Да, я должен сделать то же самое, что и Биш», — добавил Василевский, но не уберёт команду от очередного поражения.

В «городе братской любви» «Молнии» проиграли в пятый раз за семь последних матчей, уступив принципиальному сопернику по борьбе за «уайлд кард». «Филадельфия» имела ощутимое преимущество по броскам (44 против 26), и на этот раз Василевский был последним хоккеистом в составе «Лайтнинг», кто мог заслужить слова критики. Красивый первый гол, организованный комбинацией Нестеров — Наместников — Кучеров не помог «Тампе», которая провалила второй период, пропустив в нём три шайбы подряд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Textbook. ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/TBLvsPHI?src=hash">#TBLvsPHI</a> <a href="https://t.co/dTeU4eR6AX">pic.twitter.com/dTeU4eR6AX</a></p>— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) <a href="https://twitter.com/TBLightning/status/817802008186986496">7 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В 15-й раз за текущий сезон в ворота «молний» было забито 4 и более голов, и теперь от последней кубковой строчки команду Джона Купера отделяет уже пять очков. «К сожалению, чтобы преодолеть этот кризис, требуется время, которого у нас нет. Проблема общая, здесь нельзя винить только тренерский штаб или только хоккеистов. Если будет возможность, я постараюсь найти усиление для команды», — невесело сказал после матча генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман.



Радулов и Щербак принесли победу «Монреалю»



«Канадцы» выиграли в гостях у принципиальных соперников из «Торонто», прервав серию «кленовых листьев» из семи матчей, в которых команда Майка Бэбкока неизменно пополняла очками свою копилку. Очень удачным получился энхаэловский дебют у 21-летнего новичка «хабов» Никиты Щербака: форвард, задрафтованный в первом раунде в 2014 году проводит неплохой сезон в АХЛ, и в своём первом же матче за главную команду он смог отличиться заброшенной шайбой. В самом конце первого периода Щербак получил отличную передачу на чужом пятачке и технично переиграл вратаря, реализовав численный перевес.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Yeah that's <a href="https://twitter.com/nikscherbak">@nikscherbak</a> danglin' to his first career goal. Congrats! <a href="https://twitter.com/hashtag/NHLFirsts?src=hash">#NHLFirsts</a> <a href="https://t.co/vLocyh8NFa">pic.twitter.com/vLocyh8NFa</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/817901729001992192">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Я знал, что надо быть терпеливым, ждать своего вызова в основу. “Монреаль” — одна из лучших организаций в лиге, здесь много отличных хоккеистов. Кто-то может получить травму, кто-то не играет так, как от него ждут. Всё меняется, и мне нужно продолжать работать, чтобы заработать твёрдое место в составе. То же самое мне говорит и Радулов», — скромно сказал Щербак. Сам Радулов также не ушёл со льда без заброшенной шайбы, забив с пятачка в большинстве после удобной передачи Ши Уэбера. Этот гол принёс «Монреалю» тринадцатую подряд победу над «Торонто»: успешная серия «Канадиенс» во встречах с «Мэйпл Лифс» длится без малого три года.



Лайне получил травму



Лидер «Виннипега» и один из самых ярких новичков нынешнего сезона Патрик Лайне не смог доиграть выездной матч с «Баффало», получив травму. В третьем периоде его в середине площадки жесточайшим силовым приёмом встретил защитник «Сэйбрз» Джейк Маккейб, что тут же спровоцировало массированную стычку. Финский вундеркинд упал на спину и с большим трудом смог подняться со льда — о возвращении в игру речи идти уже не могло. Формально приём Маккейба выглядел чистым, и никакого штрафа от арбитров игрок «Баффало» не получил. «Никаких новостей о Патрике у меня пока нет», — мрачно сказал наставник «Джетс» Пол Морис после матча. Очевидно, что у финна есть симптомы сотрясения, и на данный момент прогнозировать его восстановление достаточно трудно. «В этом разница между Лайне и Овечкиным. Александр не получает, а сам наносит такие удары», — отметил обозреватель Yahoo Sports Грег Вышински.



До этого эпизода Лайне отметился эффектной передачей на Николая Элерса, который открыл счёт в матче.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/NikolajEhlers24">@NikolajEhlers24</a> scores his fourth goal of the road trip! <a href="https://t.co/V7WlG65Nme">pic.twitter.com/V7WlG65Nme</a></p>— Winnipeg Jets (@NHLJets) <a href="https://twitter.com/NHLJets/status/817799602464243719">7 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

500 передач Бекстрёма



«Вашингтон» одержал скромную, рабочую победу над «Оттавой» забив единственный гол на второй минуте встречи. Быструю контратаку «столичных» возглавил центрфорвард Никлас Бекстрём, который, выдержав мастерскую паузу, вывел на бросок Ти Джея Оши, завершившего комбинацию точным выстрелом в касание. Для шведского плеймекера этот голевой пас стал 500-м в карьере, а голкипер «столичных» Брэйден Холтби впервые два матча подряд отыграл на ноль (30 сейвов).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Oshie has himself a beauty, and Nicklas Backstrom has career assist #500. <a href="https://t.co/rUvxBcuOvg">pic.twitter.com/rUvxBcuOvg</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/817893270437040129">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Камбэк от «Рейнджерс»



«Рейнджеры» совершили небольшое чудо, обыграв в гостях «Коламбус». Уступая со счётом 1:4 в начале второго периода, ньюйоркцы смогли взвинтить темп и найти ключи к воротам Кёртиса Макэлинни, который подменял в этой игре Сергея Бобровского. Усилиями Михаэля Грабнера и Адама Кленденинга, оформившего дубль, «Рейнджерс» восстановил равновесие, а за 17 секунд до окончания основного времени всё тот же Грабнер принёс победу гостям.



Тарасенко выбил голевую двадцадку



Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал первым россиянином, кто смог в текущем сезоне преодолеть отметку в 20 заброшенных шайб. В домашнем матче с «Далласом» Тарасенко на последних минутах первого периода реализовал численное преимущество великолепным кистевым броском, что помогло «музыкантам» пополнить клубную копилку очередными очками.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Tarasenko nets #20 and gives the <a href="https://twitter.com/StLouisBlues">@StLouisBlues</a> the lead heading into the second period. <a href="https://twitter.com/hashtag/DALvsSTL?src=hash">#DALvsSTL</a> <a href="https://t.co/sLiWJchYuu">pic.twitter.com/sLiWJchYuu</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/817914474329874436">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>