Тарасенко забросил 20-ю шайбу, делит с Малкиным 2-е место в гонке бомбардиров

Российский нападающий добирается до этой отметки четвёртый сезон подряд. В нынешнем сезоне он стал пятым игроком в лиге, кто её достиг.



В активе Тарасенко 43 (20+23) очка в 40 матчах сезона, и он настиг Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз» в гонке бомбардиров, разделив с ним второе место. Впереди только Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» с 46 очками.

