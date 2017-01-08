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8 января 2017, 12:40 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Тарасенко забросил 20-ю шайбу, делит с Малкиным 2-е место в гонке бомбардиров

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил свою 20-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:3).

Российский нападающий добирается до этой отметки четвёртый сезон подряд. В нынешнем сезоне он стал пятым игроком в лиге, кто её достиг.

В активе Тарасенко 43 (20+23) очка в 40 матчах сезона, и он настиг Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз» в гонке бомбардиров, разделив с ним второе место. Впереди только Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» с 46 очками.

Сент-Луис Блюз
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