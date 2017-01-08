Голкипер «Вашингтона» Холтби впервые в карьере в НХЛ сыграл на ноль 2 раза кряду

Канадский вратарь отразил 30 бросков. Он не пропускал и в прошлом матче с «Коламбус Блю Джекетс», таким образом, впервые в карьере сыграл на ноль два раза подряд.



Всего у Холтби 5 матчей на ноль в текущем сезоне, он делит лидерство по этому показателю с Деваном Дубником («Миннесота Уайлд») и Тууккой Раском («Бостон Брюинз»).